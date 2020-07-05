Diyarbakır'da koronavirüs vakalarında son 4 günde yüzde 15 artış
Diyarbakır'da, maskenin yanlış kullanımı ve sosyal mesafeye dikkat edilmemesi sonucu artış göstermeye başlayan koronavirüs vakaları nedeniyle pandemi hastaneleri doluluğa yakın bir oranda hizmet vermeye başladı. Dicle Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı ve İl Pandemi Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Kemal Çelen, kentte özellikle son 4 gün içerisinde kişisel dikkatsizlik nedeniyle vakalarda artış yaşandığını belirterek, "Bu artış oranı yüzde 15 civarındadır. Bu artışın tek sebebi maalesef yanlış maske kullanımıdır" dedi.
Diyarbakır'da, normalleşme süreciyle birlikte oluşan rehavet ve dikkatsizlikle artış göstermeye başlayan koronavirüslü hasta sayısı nedeniyle, pandemi hastanelerinde klinik sayıları artırıldı. İkinci dalga endişesinin hakim olduğu kentte 10 Haziran'da, sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı. Yasağa rağmen, sıcak havanın da etkisiyle ağzı ve burnu kapatacak şekilde kullanılmayan maske, sosyal mesafeye dikkat edilmemesi gibi nedenlerle vaka sayılarındaki artış devam ediyor. Kentte, son 4 gün içerisinde vaka sayısı yüzde 15 artış gösterirken, pandemi hastaneleri doluluğa yakın hizmet vermeye başladı. Durumu ağır olmayan hastalara da evlerinde karantina uygulanmaya başladı.
'YANLIŞ MASKELERİ HALA KULLANMAYA DEVAM EDİYORUZ'
Dicle Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı ve İl Pandemi Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Kemal Çelen, yüzde 15 oranındaki artışın nedeninin kişisel dikkatsizlik olduğunu ifade ederek, "Maske kullanımına gerekli özen gösterilmiyor. Yanlış maske kullanımı uyarılara rağmen hala devam ediyor. En önemli nokta, yanlış maskeleri hala kullanmaya devam ediyoruz. Lütfen siyah bez maskeleri ya da renginden bağımsız bez maskeleri kullanmayalım. Bunlar tekrar yıkanabilir ve kullanılabilir diye belki kolay geliyordur ama bunların etkinliği, koruyuculuğu yüzde 10'un altındadır. Bu nedenle bu maskeleri kullanmayalım, cerrahi maskeleri kullanalım ve telli kısmını mutlaka burnumuzun kıvrımlarına denk gelecek şekilde ayarlayalım. Bu maskeleri burnumuzu ve ağzımızı kapatacak şekilde kullanalım. Arkadaşlarımızla sohbet ederken burnumuzun altına ya da çenemize kadar indirmeyelim. O zaman hiçbir etkinliği olmayacaktır. Yani, vaka sayılarındaki artışın tek sebebi maalesef yanlış maske kullanımıdır" dedi.
Kentte, vaka sayılarındaki artışla birlikte denetimler sürerken, yanlış maske kullanımıyla birlikte, toplu taşıma araçlarına maskesiz binenlerin, maske takmayanların ve maskelerini çenelerine ya da ellerine takanların çoğunlukta olduğu gözlendi. Maskeyi kuralına uygun kullanan vatandaşlar, yanlış maske kullanımını sürdürenlere yönelik denetimlerin artırılmasını istedi.
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