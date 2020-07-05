Son dakika: Konya'da korkutan yangın! Kara dumanlar gökyüzünü kapladı
Son dakika haberi; Konya'da iki plastik atık toplama deposunda yangın çıktı. Kara dumanlar bir anda gökyüzünü kapladı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken itfaiye ekiplerinin müdahaleleri sonrası yagın söndürüldü.
Karatay ilçesindeki Son Birlik Sanayi Sitesi'ndeki iki plastik atık deposunda, öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine kısa sürede yangını söndüren itfaiye ekipleri soğutma çalışması başlattı. Zaman zaman alevlerin yükseldiği yangın sırasında itfaiye ekipleri, üst düzey tedbir aldı.
Hafta sonu nedeniyle işletmelerin çoğunun kapalı olmasından dolayı yangında ölen ya da yaralanan olmadı.
AĞAÇ ÜRÜNLERİNİ TAŞIYARAK YANGININ BÜYÜMESİNİ ÖNLEMİŞ
Yangını fark edenlerden Hasan Er, yaptığı açıklamada, dumanları görür görmez itfaiye ekiplerine haber verdiklerini söyledi.
Yangının çıktığı sanayi sitesinde hurda atık ve geri dönüşüm depolama dükkanlarının bulunduğunu belirten Er, "Arkamdaki ağaçların çoğu, yangının çıktığı yere yakındı. Burayı boşaltarak, yangının yüzde 80'ini engelledik ve büyümesini engellemiş olduk. Bugün iş yoğunluğumuzdan ötürü mesaiye kalmıştık. Elimizden geldiğince müdahale etmeye çalıştım. Forkliftle malzemeleri yolun karşısına taşıdık. Rüzgarın da etkisiyle bu bölgeye sıçrayabilirdi." diye konuştu.
Serdar Demir ise mesaiye kalan arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine geldiğini anlattı.
Yangının çıktığı yerin, Yeni Marangozlar Sanayi Sitesi'ne komşu olduğuna dikkati çeken Demir, şunları kaydetti:
"Arkadaşımız forkliftle paletleri çekerek yangının daha da büyümesini önlendi. Son Birlik Sanayi Sitesi'nde dökümcüler ve hurdacılar var. Marangozlar sanayisine sıçramaması konusunda tedbirler alındı, Allah korudu. Arkadaşımız da canını tehlikeye atarak paletleri taşıdı. Hepimize geçmiş olsun, büyümeden önlendi. Dumanları ilk gördüğümde çok korktuk. Marangozlar sanayisine sıçramasından büyük endişe ettik. Havalar sıcak ve rüzgar da var. Çok şükür, can kaybı veya yaralı yok. İki depoda hasar var."
Kaynak: AA
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