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Son anları böyle kaydetti! Canlı yayına girdikten 6 saniye sonra feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı

haberi... 'ın Elbistan ilçesinde piknik yapmak için yola çıkan ailenin içinde bulunduğu aracın, otomobille çarpışması sonucunda 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı. , hayatını kaybeden kadının canlı yayına girmesinden 6 saniye sonra yaşandı.

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Giriş Tarihi: 05.07.2020
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Son anları böyle kaydetti! Canlı yayına girdikten 6 saniye sonra feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Kaza, Elbistan-Malatya karayolunun 6. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezinden piknik yapmak için Sevdilli Mahallesi'ne giden Murat Kıvrak (52) yönetimindeki 46 VE 385 plakalı Renault hafif ticari araç, Ambarcık Mahallesi kesiminde ara yoldan çıkmak isteyen Hüseyin Kabak'ın (77) kullandığı AT019AB plakalı Audi marka otomobille çarpıştı.

Son anları böyle kaydetti! Canlı yayına girdikten 6 saniye sonra feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Çarpışmanın etkisiyle karşı şeride geçen hafif ticari araç, ağaca çarptıktan sonra devrildi. Kazada, sürücüler ile hafif ticari araçta bulunan Zeliha Kıvrak (42) ile 18 yaşındaki oğlu Emre Kıvrak yaralandı

Son anları böyle kaydetti! Canlı yayına girdikten 6 saniye sonra feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Kaza ihbarının ardından bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Araçta sıkışan anne Kıvrak, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarılabildi.

Son anları böyle kaydetti! Canlı yayına girdikten 6 saniye sonra feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Zeliha Kıvrak, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Son anları böyle kaydetti! Canlı yayına girdikten 6 saniye sonra feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Anne Kıvrak'ın cansız bedeni otopsi için morga konuldu. Diğer yaralıların durumlarının ise iyi olduğu öğrenildi. Kaza, hayatını kaybeden kadının sosyal medyadan canlı yayına girmesinden 6 saniye sonra yaşandı.

İŞTE O KORKUNÇ ANLAR

Son anları böyle kaydetti! Canlı yayına girdikten 6 saniye sonra feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Kazada, hafif ticari aracın hız göstergesinin 130'da kaldığı da gözlerden kaçmadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Son anları böyle kaydetti! Canlı yayına girdikten 6 saniye sonra feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Son anları böyle kaydetti! Canlı yayına girdikten 6 saniye sonra feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı

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