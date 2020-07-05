Son anları böyle kaydetti! Canlı yayına girdikten 6 saniye sonra feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Kaza, Elbistan-Malatya karayolunun 6. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezinden piknik yapmak için Sevdilli Mahallesi'ne giden Murat Kıvrak (52) yönetimindeki 46 VE 385 plakalı Renault hafif ticari araç, Ambarcık Mahallesi kesiminde ara yoldan çıkmak isteyen Hüseyin Kabak'ın (77) kullandığı AT019AB plakalı Audi marka otomobille çarpıştı.