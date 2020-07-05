Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde kadından kadına mobbing davası!
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde üç kadın yönetici mobbing iddiasıyla davalık oldu. Üniversitesi’nin Rektörü Handan İnci, aynı üniversitenin Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Nihal Kafalı ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Sema Ergönül tarafından savcılığa ihbar edildi. İki dekan, rektör İnci’nin kendilerine mobbing uyguladığını ileri sürdü.
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde üç kadın yönetici mobbing iddiasıyla davalık oldu. Üniversitesi'nin Rektörü Handan İnci, aynı üniversitenin Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Nihal Kafalı ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Sema Ergönül tarafından savcılığa ihbar edildi. İki dekan, rektör İnci'nin kendilerine mobbing uyguladığını ileri sürdü.
SABAH Özel İstihbarat Bölümü'nün ulaştığı belgelere göre olay şöyle gelişti:
Handan İnci, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nin rektörü olmadan önce üniversitede öğretim üyesiydi. 2018 yılının haziran ayında bir disiplin incelemesi geçiren İnci'nin denetimini aynı üniversitede dekan olan Nihal Kafalı ve Sema Ergönül'ün içinde bulunduğu bir komisyon yaptı.
REKTÖRLERİNİ ŞİKÂYET ETTİ
Komisyonun incelemesi devam ederken Handan İnci, üniversitenin rektörü olarak atandı. Yeni rektörle yapılan bir toplantıda İnci, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Nihal Kafalı'ya, "Siz benim hakkımda soruşturma açarak sicilimi lekelediniz" dedi. Mimarlık Fakültesi Dekanı Sema Ergönül'e ise, "Sen ve diğer dekanlarla çalışmak istemiyorum. Yeter artık, istifa etmeniz gerekir" şeklinde konuştu. 30 Nisan günü üniversitede yapılan senato toplantısında İnci, sert ve kırıcı sözler sarf ederek toplantıyı terk etti ve iki dekanı istifa etmeye zorladı. Bunun üzerine şikâyetçi olmaya karar veren iki dekan, savcılığa sundukları dilekçede yaşadıkları mobbingi anlattı.
'REKTÖRDEN EZİYET GÖRÜYORUZ'
İki dekan dilekçelerinde rektör İnci'nin eziyetine maruz kaldıklarını ileri sürerek şu şikâyetlerde bulundular: "Okulda planlanan organizasyonlarda taleplerimiz İnci tarafından reddediliyordu. Bu da öğrencilerimizin karşısında küçük düşmemize neden oluyor. Yapılan toplantılarda İnci diğer dekanları selamlayarak bizleri yok sayıyor. Çalışmamamız ve istifa etmemiz için bizi zorluyor. Benim kararlarımı sorgulamadan kabul edeceksiniz şeklinde sözler sarf edip rahatsız ediyor. Ahlaksız ve lekelisiniz gibi şeyler söylüyor. Bu tehdit ve hakaretlere diğer dekanlar da şahittir."
İki dekan bu gerekçelerle Rektör Handan İnci'nin cezalandırılmasını istediler. Savcılık bu şikâyetler üzerine olayla ilgili soruşturma başlattı.
(Dilek YAMAN/SABAH)
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