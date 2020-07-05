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İstanbul Arnavutköy'de korkutan yangın! Film izler gibi izlediler

Son dakika haberi... 'de bir mobilya imalathanesinde meydana gelen , 4 katlı binanın dış cephesini sardı. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi sonucu söndürülen yangını mahalle sakinleri gibi izledi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.07.2020
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İstanbul Arnavutköy'de korkutan yangın! Film izler gibi izlediler

Yangın, Arnavutköy Mimar Sinan Caddesi'nde bulunan bir mobilya imalathanesinde çıktı. İmalathanenin dış kısmında bulunan sünger ve tahta parçalarının tutuşması sonucu meydana gelen yangın kısa sürede imalathanenin bulunduğu 4 katlı binanın dış cephesini sardı.

İstanbul Arnavutköy'de korkutan yangın! Film izler gibi izlediler

Bina sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, imalathanede başlayan ve binanın dış cephesini saran alevleri kısa sürede söndürdü.

İstanbul Arnavutköy'de korkutan yangın! Film izler gibi izlediler

Bina ve imalathanedeki yangınla ilgili itfaiyenin soğutma çalışmaları devam ederken mahalle sakinlerinin sosyal mesafeyi hiçe sayarak yangını ve sonrasındaki söndürme çalışmalarını film izler gibi izledi.

İstanbul Arnavutköy'de korkutan yangın! Film izler gibi izlediler

Polis ekipleri, yangın alanını şeritlerle çevirerek vatandaşların alana girişini engellemeye çalıştı.

İstanbul Arnavutköy'de korkutan yangın! Film izler gibi izlediler

Sosyal mesafe uyarılarına da vatandaşlar aldırış etmedi.

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İstanbul Arnavutköy'de korkutan yangın! Film izler gibi izlediler

Mobilya imalathanesinin dış kısmında başlayan ve apartmanın dış cephesini saran yangın vatandaşlar tarafından cep telefonuyla saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde imalathanenin arka kısmında bulunan malzemelerin alev alev yandığı ve alevlerin imalathanenin bulunduğu apartmanın dış cephesine sıçradığı görülüyor.

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