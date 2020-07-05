İstanbul Arnavutköy'de korkutan yangın! Film izler gibi izlediler
Son dakika haberi... Arnavutköy'de bir mobilya imalathanesinde meydana gelen yangın, 4 katlı binanın dış cephesini sardı. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi sonucu söndürülen yangını mahalle sakinleri film izler gibi izledi.
Yangın, Arnavutköy Mimar Sinan Caddesi'nde bulunan bir mobilya imalathanesinde çıktı. İmalathanenin dış kısmında bulunan sünger ve tahta parçalarının tutuşması sonucu meydana gelen yangın kısa sürede imalathanenin bulunduğu 4 katlı binanın dış cephesini sardı.
Bina sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, imalathanede başlayan ve binanın dış cephesini saran alevleri kısa sürede söndürdü.
Bina ve imalathanedeki yangınla ilgili itfaiyenin soğutma çalışmaları devam ederken mahalle sakinlerinin sosyal mesafeyi hiçe sayarak yangını ve sonrasındaki söndürme çalışmalarını film izler gibi izledi.
Polis ekipleri, yangın alanını şeritlerle çevirerek vatandaşların alana girişini engellemeye çalıştı.
Sosyal mesafe uyarılarına da vatandaşlar aldırış etmedi.
Mobilya imalathanesinin dış kısmında başlayan ve apartmanın dış cephesini saran yangın vatandaşlar tarafından cep telefonuyla saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde imalathanenin arka kısmında bulunan malzemelerin alev alev yandığı ve alevlerin imalathanenin bulunduğu apartmanın dış cephesine sıçradığı görülüyor.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- İstanbul Bebek'te korku dolu anlar!
- Doğu bölgesi için flaş uyarı! Şiddetli olacak
- Pes dedirtti! Gündüz vakti araca yaklaşıp...
- Akılalmaz kaza! Aniden takla attı
- Korkunç patlamanın yaşandığı bölgede son durum
- 17 uzun namlulu silah ele geçirildi
- Fuhuş operasyonu anı...
- 6 aydır çözülemedi! Bodrumlular isyan etti
- Esenyurt'ta skandal olay! Minibüsten 30 yolcu çıktı
- Çorum'da 'aslan' iddialarına son nokta konuldu!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- BİM 7 Temmuz Salı aktüel kataloğu yayımlandı! Haftanın BİM indirimlerinde hangi ürünler var?
- Atiye'de 2. sezon için geri sayım! Netflix Atiye 2. sezon fragmanı yayınlandı mı? Atiye yeni sezon ne zaman?
- 15 Temmuz resmi tatil mi? 15 Temmuz 2020 hangi güne denk geliyor?
- Ziraat Bankası'ndan 10 bin TL tatil destek kredisi! Tatil kredisi başvuru nasıl yapılır? Şartlar neler?
- Fenerbahçe Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta? 4 Temmuz FB Göztepe maçı hangi kanalda?
- Milyonlarca işçi bu habere kilitlendi! Asgari ücrete zam var mı? Temmuz'da asgari ücrete zam geldi mi?
- Açıköğretim öğrencileri dikkat! AÖF sınav final sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 AÖF finaller ne zaman bitiyor?
- Son dakika: Kurban Bayramı genelgesi yayımlandı mı? Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı?
- MEB son dakika: Telafi eğitim ne zaman? Okullar ne zaman açılacak? 2020-2021 eğitim dönemi ne zaman başlayacak?
- Çifte bayram! Emeklilere bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? 2020 SSK Bağkur bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
- Memura ve emekliye zam! 2020 Temmuz zammı ile memur ve SSK Bağkur emekli maaşı ne kadar oldu?
- Son dakika: Sigaraya zam geldi mi? Temmuz 2020 zamlı sigara fiyatları listesi açıklandı mı?