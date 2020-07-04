04 Temmuz 2020, Cumartesi
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TEM Otoyolu trafiğini durduran kaza!

Son dakika haberine göre; Otoyolu Hadımköy mevkisinde devrilen toprak yüklü TIR, trafikte aksamaya neden oldu. nedeniyle Tem Otoyolu istikameti trafiğe kapandı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.07.2020
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TEM Otoyolu trafiğini durduran kaza!

İstanbul istikametinde çicek toprağı yüklü 39 EE 835 plakalı sürücüsü öğrenilemeyen tır, önce bariyerlere çarptı sonra devrilerek yola savruldu.

Kaza nedeniyle Tem Otoyolu İstanbul istikameti trafiğe kapandı.

Olay yerine gelen ekiplerin yolu açma çalışmaları sürüyor.

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