TEM Otoyolu trafiğini durduran kaza!
Son dakika haberine göre; TEM Otoyolu Hadımköy mevkisinde devrilen toprak yüklü TIR, trafikte aksamaya neden oldu. Kaza nedeniyle Tem Otoyolu İstanbul istikameti trafiğe kapandı.
İstanbul istikametinde çicek toprağı yüklü 39 EE 835 plakalı sürücüsü öğrenilemeyen tır, önce bariyerlere çarptı sonra devrilerek yola savruldu.
Kaza nedeniyle Tem Otoyolu İstanbul istikameti trafiğe kapandı.
Olay yerine gelen ekiplerin yolu açma çalışmaları sürüyor.
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