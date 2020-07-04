04 Temmuz 2020, Cumartesi
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Manisa'da 3,7 büyüklüğünde deprem

Türkiye'de son dönemlerde en çok depremin meydana geldiği illerden biri olan Manisa, bir kez daha sallandı. Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde 3,7 büyüklüğünde bir meydana geldi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.07.2020
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Manisa'da 3,7 büyüklüğünde deprem

AFAD verilerine göre Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde 00.19'da 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem çevre ilçeler ile İzmir'den de hissedildi. Kısa süren depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir mal kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı belirtildi.

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