Manisa'da 3,7 büyüklüğünde deprem
Türkiye'de son dönemlerde en çok depremin meydana geldiği illerden biri olan Manisa, bir kez daha sallandı. Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde 3,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD verilerine göre Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde 00.19'da 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem çevre ilçeler ile İzmir'den de hissedildi. Kısa süren depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir mal kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı belirtildi.
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