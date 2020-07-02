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Zeytinburnu'ndaki silahlı yaralama olayıyla alakalı flaş gelişme

’da Ali İhsan A. isimli şahsı silahla yaralayan Canan A. gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Sabah Gazetesi'nden Sema Alim Dalgıç'ın haberi...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.07.2020
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ZEYTİNBURNU'NDAKİ SİLAHLI YARALAMA OLAYIYLA ALAKALI FLAŞ GELİŞME

Emniyeti İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, dün Zeytinburnu İlçesi Gümüşsuyu Caddesi üzerinde Ali İhsan A. isimli şahsın Silahla Kasten Yaralanması olayı ile ilgili yapılan çalışmalarda flaş bir gelişme yaşandı.

Elde edilen kamera görüntüleri ve görgü tanıklarından alınan bilgiler neticesinde bahse konu olayı gerçekleştirdiği tespit edilen Canan A.(33) isimli şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre şüphelinin işlemleri sürerken konuyla ilgili tahkikat da devam ediyor.

SEMA ALİM DALGIÇ - SABAH

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