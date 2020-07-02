21 yaşındaki Utku Akçay kanserden kurtuldu akciğer enfeksiyonuna yenildi
Sakarya’da yaklaşık 3 yıldır tedavisi gören ve donör kampanyası başlatılan 21 yaşındaki Utku Akçay’ın akciğerlerinde oluşan enfeksiyonun tüm organlara dağılması sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.
Kanser hastalığından kurtulan gencin ölüm nedeni akciğer enfeksiyonu çıktı. Daha öncesinde merdivenlerden düşerek öldüğü açıklanan Utku Akçay'ın annesi Sevgi Akçay, oğlunun ölüm nedenin akciğerlerinin enfeksiyon kapması ve daha sonrasında tüm organlarına dağılması sonucu olduğunu söyledi.
Sakarya'nın Erenler ilçesi Küpçüler Mahallesi'nde ikamet eden Murat ve Sevgi Akçay çiftinin 2 çocuğundan biri olan 21 yaşındaki Utku Akçay'a 3 yıl önce eklem romatizması tedavisi için gittiği hastanede lösemi teşhisi konuldu.
Utku için ailesi tarafından 'donör arıyoruz' çağrısına adeta tüm Sakarya kulak verdi. Büyük bir yaşam savaşı veren Utku'ya geçtiğimiz sene Almanya'dan gelen donörden ilik nakli yapılırken, tedavisi başarılı sonuç verdi.
MERDİVENLERDEN DÜŞEREK ÖLDÜĞÜ İDDİA EDİLMİŞTİ
2019 yılı Ekim ayından beri ise akciğer hastalığı ile savaşan Akçay, geçtiğimiz günlerde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bir süre tedavi gören ve daha sonrasında Kocaeli'nde bulunan özel bir hastaneye sevk edilen Akçay 18'inci günde yaşam savaşını kaybetti. 21 yaşındaki gencin annesi Sevgi Akçay, daha öncesinde merdivenlerden düşerek öldüğü belirtilen oğlunun, akciğerlerinin enfeksiyon kapması ve daha sonrasında ise tüm organlara dağılması sonucu hayatını kaybettiğini açıkladı.
Kaynak: İHA
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