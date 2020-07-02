Son dakika: Elazığ'da yeni koronavirüs vakaları artınca İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Cahit Polat uyardı

Koranavirüs (Covid-19) ile ilgili uyarıda bulunan İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Cahit Polat, daha kontrollü bir sosyal hayat sürdürülmesinin salgınla mücadelede büyük önem arz ettiğini söyledi.

Polat, Cumhurbaşkanımızın da belirttiği gibi 'Hiçbir virüs tedbirlerimizden üstün değildir' özellikle koranavirüs gibi salgın hastalıklar başta olmak üzere, tüm sağlık sorunları ile mücadelede halkın katılımı esastır. Bu mücadelede öncelikle kişisel hijyen kuralları ve sosyal mesafe çok önemlidir" dedi.

Koranavirüs'ün zarflı bir virüs olması nedeniyle ellerin sık sık sabunlu su ile en az 20 saniye ovarak yıkanmasının gerektiğini dile getiren Polat, "Kişisel hijyen kapsamında el ile göz, burun ve ağıza dokunmamaya özen göstermelidir. Toplu vakit geçirilen yerlerde doğru bir şekilde maske kullanılması gerekmektedir. Maske kullanırken, dikkat edilmesi gereken kurallar vardır.Maskeyi burnumuzu ve ağzımızı tamamen kapatacak şekilde takmak, takarken ve çıkarırken maskenin kirlenen ön kısmına dokunmayıp, maskenin ip ya da lastik kısmını kullanmak; maskenin ön kısmına elimizin temas etmesi halinde elimizi sabunlu su ya da el dezenfektanı ile temizlemek. Koranavirüs ile mücadele bir diğer önemli tedbir sosyal alanlarda fiziksel mesafeye dikkat etmek ve usulüne uygun olarak maske kullanmaktır.

Özellikle AVM, lokanta, kafe, otogar, havaalanı gibi yerlerde, toplu taşıma araçlarını kullanırken tedbirleri uygulamaya azami özen gösterilmelidir. Hastalık kaynağının tespiti ve bulaş zincirinin kırılması için filyasyon ekiplerimiz sahada, ev ve iş yerlerinde gerekli değerlendirmeleri yapmaktadır" diye konuştu.