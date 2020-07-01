Spoiler vermek ne demek? Spoiler vermek ne anlama geliyor?
Spoiler vermek ne demek? Spoiler vermek ne anlama geliyor? Sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. Dizi izleyenlerin bir sonraki bölüm hakkında duydukları canını sıkabilir. Kitap ve dizilerin yeni bölümlerini izlediği anda öğrenmek isteyenler spoiler duymak istemiyor. Peki, Spoiler vermek ne demek? Spoiler vermek ne anlama geliyor? Merak edilen detaylar haberimizde...
Spoiler vermek ne demek? Spoiler vermek ne anlama geliyor? Kitap ve dizilerin yeni bölümlerini izlediği anda öğrenmek isteyenler spoiler duymak istemiyor. Spoiler vermek ne anlama geliyor? Sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Spoiler vermek ne demek? Spoiler vermek ne anlama geliyor? Merak edilen detaylar haberimizde...
SPOİLER NE DEMEK?
Spoiler kelimesi dilimize İngilizceden geçti. Hava deflektörü, hız kesici kanat, uçak fren kanadı gibi bir anlama sahip. Ancak günümüzde, özellikle popüler kültür içindeki kullanımı daha çok dizi ve filmler içindir. Spoiler, daha önce karşılaşmadığımız bir eser hakkında detay içeren, kişilerin duygu ve düşüncelerini etkileyen ipuçlarıdır.
SPOİLER KELİMESİ NEDEN POPÜLER OLDU?
Spoiler kelimesini genellikle dizi ve filmler hakkında konuşurken cümle içinde kullanıyoruz. İpucu demek yerine spoiler kelimesini tercih ediyoruz. Spoiler kelimesinin ülkemizde popüler olması; yabancı dizilerin yükselişi, sözlük ve forum gibi sitelerin yaygınlaşmasıyla gerçekleşti.
SPOİLER VERMEK NEDİR?
Spoiler vermek, bir eserle ilgili net bir ipucu iletmek anlamına geliyor. Örneğin, merakla beklenen bir film izlediniz. Ve film, beklentilerinizin altında kaldı. Özellikle final sahnesi hiç tatmin etmedi. Eğer bu filmi izlememiş olan bir arkadaşınıza son sahnesi hakkında kilit bir bilgi verirseniz, o zaman spoiler vermiş oluyorsunuz.
SPOİLER UYARILARI
Sözlük ve forum ortamlarında 'spoiler' için çeşitli uyarılar konuluyor. Bu, dijital kültür kapsamında değerlendirilebilir. Önceleri bir film hakkında dijital ortamda bilgi edinmek isterken, karmaşa içinde çeşitli spoiler'larla karşılaşabiliyorduk. Yaşanan haklı tepkiler sonucu özellikle forum ve sözlük ortamlarında spoiler vermeme konusuna artık hassasiyetle yaklaşıldığını söylemek mümkün.
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