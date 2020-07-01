Milyonların gözü orada! Halı sahalar açıldı mı? Halı sahalar ne zaman açılacak?
Halı sahalar ne zaman açılacak? 1 Temmuz'da normalleşme sürecinde yeni adımlar atılacağı açıklanmıştı. Açılacak yerlerin açıklanmasının ardından futbolseverler halı sahaların ne zaman açılacağını merak ediyor. Halı sahalar açıldı mı? Halı sahalar ne zaman açılacak? Sorularının cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. Konuyla ilgili açıklamalara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...
Halı sahalar açıldı mı? Halı sahalar ne zaman açılacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yaz aylarının gelmesi ile birlikte akşam saatlerinin en fazla tercih edilen aktiviteleri arasında halısaha maçları yer alıyor. Normalleşme planı doğrultusunda 1 Temmuz'da açılması planlanan yerler arasında halı saha olacak mı sorusunun cevabı merak edilen konular arasında yer alıyor. Detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...
Sosyal medyada yayılan ve gerçek olmadığı Cumhurbaşkanlığı tarafından ifade edilen Cumhurbaşkanlığı normalleşme planı takvim bilgilerinde spor merkezlerinin 1 Haziran'da açılacağı iddia edilmişti. Bu çerçevede pek çok halı saha işletmecisi halı sahaların da bu süreçte açılabileceğini düşündü. Ancak halı sahaların durumu henüz netlikl kazanmadı. İşletmeciler yasağın ne zaman kalkacağı hakkında meraklı bekleyişini sürdürüyor.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Ünlü alışveriş mağazası hakkında rekor şikâyet!
- O koca ağır cezalık oldu!
- Çarpıcı açıklama: Hafter'den kurtulup yerine...
- Diyarbakır'da boş arazide erkek cesedi bulundu
- Spoiler vermek ne demek?
- Bakan özellikle uyarmıştı! Şoke eden görüntüler
- Vahşice öldürülmüştü! Mahkeme buz kesti
- Sıcaktan bunalan vatandaşlar deniz istedi
- ABD'de acı rakamlar! 130 bini geçti
- Buzağıya "estetik" operasyonu
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Uzmanlar tarih verdi! 2. el araba fiyatları ne zaman düşecek? 2020 sıfır araçlar ne zaman gelecek?
- Jandarma 1300 muvazzaf subay ve astsubay alımı şartları neler? Jandarma Genel Komutanlığı başvuru ne zaman?
- Son dakika: Asgari ücrete zam gelecek mi? 2020 Temmuz zammı ile asgari ücret ne kadar olacak?
- Son dakika: Bu hafta sınav var mı? 4-5 Temmuz hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı?
- Son dakika: Kızılay kurban vekalet fiyatları ne kadar? 2020 vekaleten kurban kesim bedeli nedir?
- ÖSYM'den müjdeli haber bekleniyor! 2020 YKS üniversite sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Hız tutkunlarına müjde! Formula 1 2020 ne zaman başlıyor? F1 yarışları hangi kanalda yayınlanacak?
- SSK Bağkur emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? 2020 Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek?
- Memur ve emeklilerin gözü bu haberde! 2020 memur ve emekli maaşı temmuz zammı ile ne kadar olacak?
- Haziran ayı enflasyon beklentisi nedir? 2020 TÜİK TEFE TÜFE Haziran ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?
- Son dakika: KPSS 2020/8 atama sonuçları sorgulama! 2020 Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları nasıl öğrenilir?
- Araç sahipleri dikkat! Ödemeler başladı! 2020 GİB MTV 2. taksit ödemeleri nasıl yapılır? Kim ne kadar ödeyecek?