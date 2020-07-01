Milyonların gözü orada! Halı sahalar açıldı mı? Halı sahalar ne zaman açılacak?

Halı sahalar açıldı mı? Halı sahalar ne zaman açılacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yaz aylarının gelmesi ile birlikte akşam saatlerinin en fazla tercih edilen aktiviteleri arasında halısaha maçları yer alıyor. Normalleşme planı doğrultusunda 1 Temmuz'da açılması planlanan yerler arasında halı saha olacak mı sorusunun cevabı merak edilen konular arasında yer alıyor. Detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...

Sosyal medyada yayılan ve gerçek olmadığı Cumhurbaşkanlığı tarafından ifade edilen Cumhurbaşkanlığı normalleşme planı takvim bilgilerinde spor merkezlerinin 1 Haziran'da açılacağı iddia edilmişti. Bu çerçevede pek çok halı saha işletmecisi halı sahaların da bu süreçte açılabileceğini düşündü. Ancak halı sahaların durumu henüz netlikl kazanmadı. İşletmeciler yasağın ne zaman kalkacağı hakkında meraklı bekleyişini sürdürüyor.