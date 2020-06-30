30 Haziran 2020, Salı
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Adıyaman’da küçük kardeşler yaralı yavru kuşu besleyip doğaya bıraktı

’da evlerinin balkonuna konan yaralı yavru kuşu besleyip tedavi eden ve kardeşler, daha sonra kuşu doğaya bıraktı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 30.06.2020 Güncelleme Tarihi: 30.06.2020
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KÜÇÜK KARDEŞLERDEN ÖRNEK DAVRANIŞ!

ve kardeşler evin balkonuna konan yaralı ve yavru bir kuşu bir süre besledikten sonra doğaya bıraktı.

DOĞAYA BIRAKTI

Yeni Sanayi Mahallesinde oturan kardeşler balkonlarında yavru bir kuşu fark etti. Kuşun yaralı ve aç olduğunu anlayınca bir kaç gün yem ve su verdiler. Kuşun iyileşmesiyle doğaya tekrar bıraktı.

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