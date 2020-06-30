O ilde kırmızı alarm! Cenazeye ve nişana katılan 75 kişide koronavirüs tespit edildi
Tokat'ta, cenaze ve nişan törenlerine katılan toplam 75 kişi, koronavirüs testlerinin pozitif çıkması üzerine tedavi altına alındı. Tokat Valisi Ozan Balcı, "Koronavirüsle mücadele konusunda yılgınlığa kapılmadan, yılmadan, azimle, aşkla, şevkle çalışmamız lazım. Şu ana kadar Tokat'ta çok güzel işler oldu. Bunu Cumhurbaşkanımız, Sağlık Bakanımız da ifade etti. Biz de ifade ediyoruz, maskenin takılması lazım. Sosyal mesafeye uyulması lazım." ifadelerini kullandı.
Kent merkezine bağlı Ulaş köyü Keller mezrasında, geçtiğimiz hafta düzenlenen cenaze törenine katılan bir kişi de koronavirüs tespit edildi. Bunun üzerine törene katılanlara Covid -19 testi yapıldı. 60 kişinin testi pozitif çıktı. Geçen pazar günü de pazar ilçesinde, aile arasında düzenlenen nişan törenine katılan 15 kişi de koronavirüs tespit edildi.
Cenaze ile nişan törenlerine katıldıktan sonra testleri pozitif çıkan 75 kişi, Tokat Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Filyasyon ekiplerinin temaslıların tespiti yönünde çalışmaları sürerken, kentte daha önce İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla maske kullanımı zorunlu hale getirilmişti.
VALİ BALCI : SOSYAL MESAFEYE UYULMALI
Gazi Osman Paşa Bulvarı üzerinde esnaf ziyareti yapan Tokat Valisi Ozan Balcı, "Koronavirüsle mücadele konusunda yılgınlığa kapılmadan, yılmadan, azimle, aşkla, şevkle çalışmamız lazım. Şu ana kadar Tokat'ta çok güzel işler oldu. Bunu Cumhurbaşkanımız, Sağlık Bakanımız da ifade etti. Biz de ifade ediyoruz, maskenin takılması lazım. Sosyal mesafeye uyulması lazım. Hijyen kurallarına uyulması lazım. Tokat şu ana kadar bunu gayet güzel gerçekleştirdi. Şu anda da gerçekleştirmeye devam ediyor" diye konuştu.
Herkesin sağlığı için maske takılması gerektiğini söyleyen Büşra Babacan, "Maske takmamak büyük bir risk taşıyor. Maske takmaya mecburuz. Çünkü koronavirüs gözle görülmeyen küçük bir virüs olduğu için neyle savaştığımızı bilmiyoruz. O yüzden maske takmak zorundayız ve takmalıyız" dedi.
Mustafa Özdilek de "Maske ile gezmek mecburiyetindeyiz. Ama bazı vatandaşları görüyorum, koluna, kulağına takmış. Böyle geziyor. Ama bu maske takmaya alışmamız lazım. Bu bizim günlük yaşantımız oldu. Milletimizin çoğu maske takmaya alıştı. İnşallah geri kalan vatandaşımızın da alışması lazım" ifadelerini kullandı.
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