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Kocaeli'de halk otobüsünün altında kalan küçük Hüseyin’e veda

ilçesinde yokuş aşağı kartonla kayarken halk otobüsünün altında kalan ve hayatını kaybeden 3 yaşındaki son yolculuğuna uğurlandı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 30.06.2020 Güncelleme Tarihi: 30.06.2020
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KÜÇÜK HÜSEYİN’E SON VEDA!

ilçesi Kayapınar Mahallesi Bağdat Caddesi'nde dün akşam saatlerinde evlerinin önünde bulunan yokuştan kartonla kayan , seyir halindeki halk otobüsünün altında kaldı.

HAYATA VEDA ETTİ

Hüseyin Ada'nın yakınları halk otobüsünü taşlarken, polis havaya ateş açarak güçlükle kalabalığı sakinleştirdi. şoförü Yener T. ise gözaltına alındı. Çağırılan ambulansla Dilovası Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hüseyin Ada, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

AİLESİ YIKILDI

Bugün, Dilovası İmam Buhari Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası küçük çocuğun cenazesi, Kayapınar Mezarlığı'nda toprağa verildi. Hüseyin Ada'nın ailesi ve yakınları büyük üzüntü yaşadı.

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