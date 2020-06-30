Kocaeli'de halk otobüsünün altında kalan küçük Hüseyin’e veda

Dilovası ilçesi Kayapınar Mahallesi Bağdat Caddesi'nde dün akşam saatlerinde evlerinin önünde bulunan yokuştan kartonla kayan Hüseyin Ada, seyir halindeki halk otobüsünün altında kaldı.

HAYATA VEDA ETTİ

Hüseyin Ada'nın yakınları halk otobüsünü taşlarken, polis havaya ateş açarak güçlükle kalabalığı sakinleştirdi. Halk otobüsü şoförü Yener T. ise gözaltına alındı. Çağırılan ambulansla Dilovası Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hüseyin Ada, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

AİLESİ YIKILDI

Bugün, Dilovası İmam Buhari Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası küçük çocuğun cenazesi, Kayapınar Mezarlığı'nda toprağa verildi. Hüseyin Ada'nın ailesi ve yakınları büyük üzüntü yaşadı.