Kocaeli'de halk otobüsünün altında kalan küçük Hüseyin’e veda
Dilovası ilçesinde yokuş aşağı kartonla kayarken halk otobüsünün altında kalan ve hayatını kaybeden 3 yaşındaki Hüseyin Ada son yolculuğuna uğurlandı.
Dilovası ilçesi Kayapınar Mahallesi Bağdat Caddesi'nde dün akşam saatlerinde evlerinin önünde bulunan yokuştan kartonla kayan Hüseyin Ada, seyir halindeki halk otobüsünün altında kaldı.
HAYATA VEDA ETTİ
Hüseyin Ada'nın yakınları halk otobüsünü taşlarken, polis havaya ateş açarak güçlükle kalabalığı sakinleştirdi. Halk otobüsü şoförü Yener T. ise gözaltına alındı. Çağırılan ambulansla Dilovası Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hüseyin Ada, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
AİLESİ YIKILDI
Bugün, Dilovası İmam Buhari Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası küçük çocuğun cenazesi, Kayapınar Mezarlığı'nda toprağa verildi. Hüseyin Ada'nın ailesi ve yakınları büyük üzüntü yaşadı.
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