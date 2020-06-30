Kaçak tadilat nedeniyle yıkım kararı alınan döviz bürosu yüzünden Kapalıçarşı çökebilirdi!
Tarihi Kapalıçarşı’da bir döviz bürosunun sahipleri, ellerindeki basit onarım iznine rağmen dükkânda kapsamlı bir tadilat yaptı. Tadilatın ardından iş yeri için yıkım kararı alındı. İş yerinin zeminine gömülü 2 tonluk çelik kasayı yerinden çıkarmak için makaraya bağlı halat kullanıldı. Halatın iki ucu, tarihi çarşının sütunlarına bağlandı. Yerinden çıkarılan çelik kasa işyeri önüne getirilen palet yardımı ile vince konuldu. Anca bu hata yüzünden sütün yıkılabilir ve çökebilirdi.
Geçmişi 560 yıl öncesine dayanan Kapalıçarşı'nın kat maliklerinden Hakan Evin, sahibi olduğu 20 milyon lira değerindeki dükkânı bir döviz bürosuna kiraladı. Marmara Döviz adı ile açılan işyerinin sahipleri emekli komiser Şevket Ural, oğlu Orhan Ural ile ortakları Ali Hastaoğlu, dükkânda, boya-badana parke gibi işlerin yapılmasına olanak veren 'Basit onarım' izni aldı. Alınan 'basit onarım' iznine rağmen dükkânda esaslı bir tadilat yapıldı. Giydirme cephe yapılan dükkânda, çivi çakılması dahi yasakken, duvarları matkapla delindi.
SÜTUNLARA HALAT
Sahibi olduğu dükkânın yeni halini gören mülk sahibi, sorumlular hakkında şikâyette bulundu. Fatih Belediyesi, işyerinde yapılan eklentiler için yıkım kararı aldı. Dün yapılan yıkım öncesi bir skandalın daha yaşandığı ortaya çıktı. İşyerindeki eşyaların tahliyesi geçen Cumartesi günü mesai bitiminde yapıldı. Eşyalar birer birer çıkarılırken, Kapalıçarşı dışında bir vinç getirildi. Dükkânın toprak zemini delinerek bir bölümü gömülen 1 metre 80 santim uzunluğunda 2 ton ağırlığındaki çelik kasanın çıkarılması için makara sistemi kullanıldı. Makaraya bağlı halatın iki ucu ise dükkânın önündeki tarihi sütunlara bağlandı. Yerinden çıkarılan çelik kasa işyeri önüne getirilen palet yardımı ile vince konuldu.
ÇARŞI ÇÖKEBİLİRDİ
İş yeri sahibi Hakan Evin "Buraya çivi çakmak dahi yasak. Ancak matkap yardımı ile duvarlar delinmiş. Hazırlanan bilirkişi raporunda da 'Alınan izne aykırı olarak anıt eser niteliğindeki anıt eserin taşıyıcı unsularına müdahale edildi' deniliyor. Tüm bunlar yetmezmiş gibi, çelik kasayı çıkarmak için tüm çarşı tehlikeye atıldı. O sütunlardan birinin dahi çökmesi büyük bir faciaya yol açabilirdi. Konu ile ilgili zaten suç duyurusunda bulunmuştuk. Son skandal ile ilgili yeni bir suç duyurusunda bulunacağız" dedi. Kapalıçarşı Yönetim'inin de konu ile ilgili suç duyurusunda bulunabileceği öğrenildi.
YIKIM İŞLEMİ YAPILDI
Fatih Belediyesi'nin aldığı yıkım kararı ise dün işleme konuldu. Anıtlar Kurulu, Fatih Belediyesi ve İBB'den gelen 25 kişilik ekip, yıkım öncesi tarihi eser konundaki iş yerine verilen zararın tespiti için inceleme yaptı. Yapılan inceleme sonrası, iş yerindeki kaçak eklentiler birer birer yıkıldı.
BİZ DEĞİL ÇELİK KASA FİRMASI ÇIKARDI
Marmara Döviz ve Altın AŞ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Orhan Ural ise şu açıklamayı yaptı:
"Çelik kasanın halatla çıkarılması olayından haberim yok. Kasa, ağır olduğu için bizim çıkarmamız mümkün değildi. Bu iş için hizmet veren çelik kasa firmasını görevlendirdik. Ancak, 1.5-2 tonluk kasası çıkarırken halat kullanıp kullanmadıklarından haberim olmadı. Öte yandan, herkes bizi suçluyor ancak esas sorumlu dükkânın sahibi Hakan Evin. Bu dükkân bize ayıplı mal olarak teslim edildi." Şirketin avukatı Halis Kavraz ise esas tahribatın kendilerinden önceki dönemle de yaşandığını kaydetti.
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