30 Haziran 2020, Salı
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Erzurum’da kilo aldığını sanan hastanın karnından 3 kova ur çıkarıldı

'da bir kişi fazla kilo alma şikayeti ile gittiği hastanede hayatının şokunu yaşadı. Kilo aldığını zanneden 'nun karnından topu büyüklüğünde 10 kiloluk ur çıktı. Öte yandan aynı şikayetle 'dan Erzurum'a gelen başka bir hastanın ise karnında 3 kova ur çıkarıldı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 30.06.2020 Güncelleme Tarihi: 30.06.2020
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KİLO ALDI SANDI! KARNINDAN ÇIKANA BAKIN

'da ikamet eden 44 yaşındaki , kısa sürede karın bölgesinin şiştiğini gördü. Kilo aldığını sanan Abu, bu şikayetle başvurdu. Doktorlar tarafından yapılan tetkikler sonucunda Savaş Abu'nun karnında ur olduğu belirlendi. Top şeklinde olan ve karnın bir yerinde toplanmış olan 10 kiloluk ur 10 saatlik başarılı bir operasyonla çıkarıldı.

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