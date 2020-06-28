Avrupa Türkiye'yi kapsam dışı bıraktı! Alman ve Hollandalılar isyan bayrağını açtı...
Avrupa serbest dolaşımı başlattı. Türkiye'yi kapsam dışı bıraktı. Alman ve Hollandalılar isyan bayrağını açtı. Sosyal medyadan örgütlenerek "İtalya ve İspanya daha riskli. Türkiye'de tatil yapmak istiyoruz. Kapıları açın" çağrısı yaptı.
Avrupa, Türkiye düşmanlığında sınır tanımadı. Almanya ve Hollanda, vatandaşlarına Türkiye'ye virüs nedeniyle seyahat uyarısı yaptı. Ancak Avrupalılar, bu karara isyan bayrağı açtı.
"TÜRKİYE'DE TATİL YAPMAK İSTİYORUZ"
Sosyal medyadan örgütlenerek "İtalya ve İspanya daha riskli. Türkiye'de tatil yapmak istiyoruz. Kapıları açın" çağrısı yaptı.
Corendon Havayolları, vatandaşların çağrısına kulak verdi. Dün, Düsseldorf'tan Antalya Havalimanı'na sezonun ilk uçuşu gerçekleşti. 130 yolcu, Antalya'ya indi.
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