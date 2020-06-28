28 Haziran 2020, Pazar
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Avrupa Türkiye'yi kapsam dışı bıraktı! Alman ve Hollandalılar isyan bayrağını açtı...

Avrupa başlattı. 'yi kapsam dışı bıraktı. Alman ve Hollandalılar isyan bayrağını açtı. örgütlenerek " ve daha riskli. Türkiye'de tatil yapmak istiyoruz. Kapıları açın" çağrısı yaptı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.06.2020 Güncelleme Tarihi: 28.06.2020
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ALMAN VE HOLLANDALILAR İSYAN BAYRAĞINI AÇTI...

Avrupa, düşmanlığında sınır tanımadı. ve , vatandaşlarına Türkiye'ye virüs nedeniyle seyahat uyarısı yaptı. Ancak Avrupalılar, bu karara isyan bayrağı açtı.

"TÜRKİYE'DE TATİL YAPMAK İSTİYORUZ"

örgütlenerek " ve daha riskli. Türkiye'de tatil yapmak istiyoruz. Kapıları açın" çağrısı yaptı.

Corendon Havayolları, vatandaşların çağrısına kulak verdi. Dün, Düsseldorf'tan 'na sezonun ilk uçuşu gerçekleşti. 130 yolcu, 'ya indi.

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