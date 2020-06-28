Halkı korku ve paniğe sürüklemişti! Koronavirüs provokatörüne dava!
Sabah'tan Sema Alim Dalgıç'ın haberine göre, Çin’den tüm dünyaya yayılan koronavirüs (Covid-19) salgınının ardından sosyal medyada provokasyon içerikli paylaşım yapan şüpheli hakkında jet bir dava açıldı. Yaptığı paylaşımlarla halkı korku ve paniğe sürüklediği ileri sürülen şüpheli yargılanacak.
Çin'den tüm dünyaya yayılan ve Türkiye'de görülen koronavirüs (Covid-19) salgını ardından provokasyon içerikli çok sayıda video ve görsel sosyal medyada dolaşıma sokulmuştu. Bu konuyla ilgili flaş bir iddianame düzenlendi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize İşler Müdürlüğü'nün Siber Suçlarla Mücadele Kısım Amirliği'nce internet üzerinde yer alan ve herkese açık olan sosyal medya hesaplarında araştırma yapıldığı kaydedildi.
"İSYAN EDİP NORMAL HAYATA DÖNER"
Yapılan araştırma neticesinde; şüpheli Mehmet Bilal Y.'nin Twitter üzerinden 27 Mart'ta "Sokağa çıkma yasağı gelecek lakin hükümet bekliyor daha çok ölüm daha çok vaka olsun tatmin etmiyor bu sayı onları" ve 1 Nisan tarihinde "İnsanlar evde patladı, 10 gün daha insanlar sabreder bu duruma, sonra isyan edip insanlar normal hayatına döner ve toplum bağışıklığı kazanılmış olur şeklinde paylaşımda bulunduğu belirtildi.
Şüpheli ifadesinde, Twitter hesabının kendisine ait olduğunu, söz konusu paylaşımları kendisinin yaptığını, paylaşımların suç olduğunu bilmediğini, herhangi bir kimseyi isyana teşvik etmek amacıyla paylaşımları yapmadığını ileri sürdü.
Savcılık, şüphelinin olay tarihinde yapmış olduğu paylaşımların Türkiye'de ve dünya genelinde etkili olan, birden çok insanın ölümüne sebebiyet veren koronavirüs salgını ile alakalı olduğunu kaydetti.
İddianamede, "Şüphelinin aleni bir ortam olan sosyal medya hesabı üzerinden yapmış olduğu paylaşımları halkın hayatı, sağlığı, vücut veya cinsel dokunulmazlığı ya da malvarlığı bakımından bir korku, endişe veya panik meydana getirmek amacıyla yapmış olduğu ve bu suretle üzerine atılı suçu işlediği anlaşılmıştır" denildi.
Mehmet Y. hakkında 'Halk Arasında Korku ve Panik Yaratmak Amaçıyla Tehdit' suçundan ceza talep edildi. Şüpheli ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.
Sema Alim Dalgıç/SABAH
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