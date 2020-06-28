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Kilis'te korkunç kaza devrilen traktörün altında kaldı

'te korkun ... Musabeyli ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.06.2020 Güncelleme Tarihi: 28.06.2020
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KORKUNÇ KAZA DEVRİLEN TRAKTÖRÜN ALTINDA KALDI
'te devrilen traktörün sürücüsü öldü.

Alınan bilgiye göre, Gündeğer köyünde tarla süren Ökkeş Yıldız yönetimindeki 79 DS 502 plakalı traktör devrildi.

Traktörün altında kalan sürücü, kaza yerinde yaşamını yitirdi.

Yıldız'ın cenazesi, incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Kilis Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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