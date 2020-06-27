27 Haziran 2020, Cumartesi
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Avcılar sahilinde önce maske sonra ceza

sahiline gelenlere yönelik dün akşam saatlerinde yapılan ve 1 saati aşkın süren denetimlerde ekipler, takmadığı tespit edilen 2 kişiye 900’er lira ceza kesti.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.06.2020 Güncelleme Tarihi: 27.06.2020
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MASKE DENETİMİ! CEZA KESİLDİ

sahiline dün akşam yapılan denetimde araçları ile gelenlere uyarılarda bulunuldu. 1 saat sürdürülen denetimde bazı araçlar durdurularak genel arama ve kimlik kontrolleri yapıldı.

MASKE OLMADIĞI TESPİT EDİLDİ

Durdurulan bir aracın sürücüsü ile bir başka araçtaki yabancı uyruklu kişide bulunmadığı belirlendi.

PARA CEZASI KESİLDİ

Görevli polisler, bu kişilere birer maske verdikten sonra Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 900 lira idari para cezası uyguladı.

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