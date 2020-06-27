Avcılar sahilinde önce maske sonra ceza
Avcılar sahiline gelenlere yönelik dün akşam saatlerinde yapılan ve 1 saati aşkın süren denetimlerde ekipler, maske takmadığı tespit edilen 2 kişiye 900’er lira ceza kesti.
Avcılar sahiline dün akşam yapılan denetimde araçları ile gelenlere uyarılarda bulunuldu. 1 saat sürdürülen denetimde bazı araçlar durdurularak genel arama ve kimlik kontrolleri yapıldı.
MASKE OLMADIĞI TESPİT EDİLDİ
Durdurulan bir aracın sürücüsü ile bir başka araçtaki yabancı uyruklu kişide maske bulunmadığı belirlendi.
PARA CEZASI KESİLDİ
Görevli polisler, bu kişilere birer maske verdikten sonra Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 900 lira idari para cezası uyguladı.
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