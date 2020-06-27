Koyunları telef olmuştu, Başkan Erdoğan devreye girdi: Çok ağladık ama...
Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde ikamet eden Ali Rıza ve Havva Çelikel çiftinin 16 koyunu yıldırım düşmesi sonucu telef olmuştu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, devreye girerek çifti aramış ''geçmiş olsun'' dilekleriyle beraber koyun hediye etmişti. Başkan Erdoğan'ın bu hareketi sonrası çiftin üzüntüsü bir nebze de olsa azaldı. Başkan Erdoğan'ın koyun hediye ettiği Havva Çelikel, ''Çok ağladık, sızladık. Cumhurbaşkanımız bizi güldürdü. Şu an en büyük üzüntüm, annesiz kalan yavrular" ifadelerini kullandı.
Dursunbey ilçesi kırsal Aziziye Mahallesi'nde salı günü etkili olan şiddetli yağış sırasında Ali Rıza Çelikel'in merada otlarken küçükbaş hayvanlarının altına sığındığı ağaca yıldırım düştü.
Çelikel'in 16 koyunu telef oldu. 1 yavru kuzu da yaralandı. Durumu öğrenen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ali Rıza ve Havva Çelikel çiftini telefonla arayarak 'geçmiş olsun' dileklerini iletip, aileye 16 koyun hediye etti.
Başkan Erdoğan'ın gönderdiği koyunlar, Dursunbey Belediyesi ekipleri tarafından Çelikel ailesine teslim edildi.
"ALLAH BAŞIMIZDAN EKSİK ETMESİN"
Aziziye Mahallesi'nde 2 yıldır hayvancılık yaptıklarını söyleyen Havva Çelikel, "Bu yıl koyunlarımız çifter çifter doğurdu. 7 yavru vardı. Büyüklerden sadece biri yaralı kurtuldu. Yavrular annesiz kaldı. Şimdi diğer koyunlar annelik yapıyor, ben de süt bulursam beslemeye çalışıyorum. Onları evladım gibi büyütmüştüm. Zararımız karşılandı. Ama onların ölmesi benim için çok büyük bir acı oldu. Cumhurbaşkanımızda Allah razı olsun. Allah başımızdan eksik etmesin." dedi.
Ali Rıza Çelikel ise, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı Allah başımızdan eksik etmesin. Bu zor günümüzde yanımızda oldu." diye konuştu.
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