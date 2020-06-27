e-Nabız korona test sonucu sorgulama! e-Nabız Covid-19 test sonucu nasıl öğrenilir?
e-Nabız korona test sonucu nasıl öğrenilir? Sağlık Bakanlığınca geliştirilen ve her türlü sağlık kaydına erişime olanak sağlayan "e-Nabız" uygulaması üzerinde koronavirüs test sonucu sorgulanabiliyor. Corona virüsü testi yaptıran vatandaşlar sonuçlara "eNabız" uygulamasından uluşabilecekler. Peki, e-Nabız Covid-19 test sonucu nasıl öğrenilir? İşte e-Nabız korona test sonucu sorgulama...
e-Nabız korona test sonucu, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Yeni tip koronavirüs salgını sonrası Türkiye genelinde toplam test sayısı 3 milyonu geçti. Koronavirüs testi yaptıran vatandaşlar sonuçlarını merak ediyorlar. Sağlık Bakanlığı tarafından, "Koronavirüs testi yaptırmış vatandaşlarımız test sonuçlarına e-Nabız uygulamasından ulaşabilir." açıklaması yapıldı. Bu gelişmelerin ardından e-Nabız sayfasına yoğun ilgi gösterilmeye başlandı. Peki, e-Nabız Covid-19 test sonucu nasıl öğrenilir? İşte e-Nabız korona test sonucu sorgulama...
E-NABIZ COVİD-19 TEST SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?
Öncelikle e-Nabız (enabiz.gov.tr) sayfasını açın. Sisteme giriş yaptıktan sonra sol ekranda yer alan "Tahlillerim" kategorisine tıklayın. Açılan penceree covid-19 test sonucunuz dahil olmak üzere bir önceki döneme ait hastane raporlarınızı görüntüleyebilirsiniz.
E-NABIZ GİRİŞ SAYFASI İÇİN TIKLAYIN
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- e-Nabız korona test sonucu sorgulama! e-Nabız Covid-19 test sonucu nasıl öğrenilir?
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