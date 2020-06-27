Deprem bilimci uyardı: Akdeniz’in taban su ısısı yükseldi bu hararetler depremi tetikleyecektir

Van'da yaşanan 5.4 büyüklüğündeki depremin ardından dün de Manisa'da 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Geçen haftalarda Bingöl'de de yaşanan deprem sonrası vatandaşlarda ' Marmara ve Doğu Akdeniz bölgelerinde bir deprem olur mu?' korkusu içerisine girdi.

Akdeniz Bölgesi'ndeki yer altı hareketleriyle ilgili yıllardır çalışma yapan Jeofizik JMO Adana Şube Başkanı Melih Baki, dünya tarihinin en yıkıcı depremlerinin yaşandığı, yüz binlerce insanın hayatını kaybettiği, birkaç kez yerle bir olan Doğu Akdeniz için tekrar uyarıda bulundu.

Akdeniz'de taban su ısısının 16 dereceden 26-27 dereceye çıktığını, Afrika Levhası'nın da geliş hızının iyice arttığını kaydeden Baki, bu olağan dışı hareketlerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.