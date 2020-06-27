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Deprem bilimci uyardı: Akdeniz’in taban su ısısı yükseldi bu hararetler depremi tetikleyecektir

Türkiye’de son günlerde art arda yaşanan 5 büyüklüğündeki depremlerin ardından dikkatler Marmara ve Doğu bölgesinde olası hareketlerine çevrildi. Jeofizik Mühendisleri Odası (JMO) Başkanı , ’da bulunan Etna, Vezüv ve Stromboli yanardağlarının harekete geçmesi halinde yeraltında biriken basınçta azalma olacağını belirterek, “Eğer bu yanardağlar harekete geçerse deprem 7 büyüklüğü yerine 6, 6 büyüklüğünde olacaksa da 5 büyüklüğünde olacaktır” dedi. Baki, “Akdeniz’in taban su ısısı 16 dereceden 26-27 dereceye yükseldi. Bunun bir anlamı var. Deprem açısından çok önemli süreçteyiz. Bu hararetler depremi tetikleyecektir” ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi: 27.06.2020 Güncelleme Tarihi: 27.06.2020
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'da yaşanan 5.4 büyüklüğündeki depremin ardından dün de 'da 5.5 büyüklüğünde meydana geldi. Geçen haftalarda 'de de yaşanan deprem sonrası vatandaşlarda ' Marmara ve Doğu bölgelerinde bir deprem olur mu?' korkusu içerisine girdi.

Akdeniz Bölgesi'ndeki yer altı hareketleriyle ilgili yıllardır çalışma yapan Jeofizik JMO Başkanı , dünya tarihinin en yıkıcı depremlerinin yaşandığı, yüz binlerce insanın hayatını kaybettiği, birkaç kez yerle bir olan Doğu Akdeniz için tekrar uyarıda bulundu.

Akdeniz'de taban su ısısının 16 dereceden 26-27 dereceye çıktığını, 'nın da geliş hızının iyice arttığını kaydeden Baki, bu olağan dışı hareketlerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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