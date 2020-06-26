26 Haziran 2020, Cuma
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Sigara içenler dikkat! 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek

Son dakika haberine göre; Ticari amaçla makaron veya yaprak kağıdını, içine kıyılmış tütün, parçalanmış tütün, tütün harici herhangi bir madde doldurulmuş olarak satanlar, satışa arz edenler, bulunduran ve nakledenlere yönelik cezaya ilişkin uygulama 1 2020'de yürürlüğe girecek.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.06.2020
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SİGARA İÇENLER DİKKAT! 1 TEMMUZ'DA...

Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 'de yayımlandı.

Ayrıca, ve yetki belgesi almadan veya bildirimde bulunmadan tütün ticareti yapanlara yönelik cezai uygulamanın yürürlük tarihi 1 2021 olacak.

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