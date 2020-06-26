26 Haziran 2020, Cuma
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Sakarya’da alıcı ve satıcı tartışınca 23 ton karpuz nakliyecinin elinde kaldı

Kaynarca ilçesinde, nakliyecilik yapan 47 yaşındaki İshak Altunışık'ın, 'dan 'a getirdiği 23 ton karpuzu alıcı kabul etmedi. Satıcı da nakliye ücretini ödemeyip, karpuzları bırakınca Altunışık, elinde kalan karpuzları satarak nakliye ücretini çıkarmaya çalışıyor.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.06.2020 Güncelleme Tarihi: 26.06.2020
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'dan 'a 23 ton karpuz getiren TIR şoförü , alıcı ve satıcı arasında çıkan tartışma nedeniyle yükünü boşaltmadı. Altunışık, satıcıyı arayarak durumla ilgili bilgi almak istedi.

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