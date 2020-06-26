Sakarya’da alıcı ve satıcı tartışınca 23 ton karpuz nakliyecinin elinde kaldı
Kaynarca ilçesinde, nakliyecilik yapan 47 yaşındaki İshak Altunışık'ın, Adana'dan İstanbul'a getirdiği 23 ton karpuzu alıcı kabul etmedi. Satıcı da nakliye ücretini ödemeyip, karpuzları bırakınca Altunışık, elinde kalan karpuzları satarak nakliye ücretini çıkarmaya çalışıyor.
Adana'dan İstanbul'a 23 ton karpuz getiren TIR şoförü İshak Altunışık, alıcı ve satıcı arasında çıkan tartışma nedeniyle yükünü boşaltmadı. Altunışık, satıcıyı arayarak durumla ilgili bilgi almak istedi.
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