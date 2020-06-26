İstanbul’da iğrenç olay! Annesinin sevgilisi küçük kızı taciz etti
Sultangazi ilçesinde geçtiğimiz aylarda annesinin erkek arkadaşı tarafından cinsel istismara uğrayan küçük kız durumu rehberlik öğretmenine söyleyince sapık sevgili yakayı ele verdi. Sabah’tan Atakan Irmak’ın haberine göre, kızının cinsel saldırıya uğradığını öğrenen anne sevgilisi hakkında şikâyetçi oldu.
Annesinin sevgilisi tarafından tehditle istismara maruz kalan kız çocuğu rehberlik öğretmenine durumu anlatınca tacizden kurtuldu. Olay geçtiğimiz aylarda İstanbul Sultangazi'de meydana geldi. L.Ç.' isimli genç kadın E.C., isimli kişi ile birliktelik yaşıyordu. E.C., genç kadının küçük kızı ile birlikte ikamet ettiği evde yaşamaya başladı. Geçtiğimiz aylarda sevgilisi L.Ç., ile tartışan E.C., evde küçük kız ile birlikte yalnız kaldı.
SKANDALI REHBER ÖĞRETMENİ ORTAYA ÇIKARDI
Öfkeli adam 12 yaşındaki küçük kızı yanına çağırıp "Ben sana şimdi istediğimi yapacağım, sen de buna razı olacaksın. Yoksa seni babanın yanına yollarım" diyerek tehdit etti. Ardından küçük kızı istismar etmeye başlayan E.C., genç kadının eve gelmesiyle saldırıya son verdi. Fakat küçük kızı taciz etmeye devam eden E.C., mağdur kızın durumu rehberlik öğretmenine anlatmasıyla yakayı ele verdi.
ANNESİ ŞİKÂYETÇİ OLDU
Okul rehberlik servisi küçük kızın ifadesini annesiyle paylaşınca anne olayla ilgili şikayetçi oldu. Savcılık tarafından yürütülen soruşturmada mağdur kızın yaşadığı olay nedeniyle depresif olduğu, geceleri uykuya dalmakta zorluk çektiği tespit edildi. Savcılık mağdur kızın annesinin sevgilisi hakkında "Çocuğun Cinsel İstismarı" ve "Tehdit" suçları talebiyle yargılanması için dosyayı İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. (Atakan Irmak/Sabah)
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