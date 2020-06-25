25 Haziran 2020, Perşembe
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Son dakika: Bodrum'da makilik alanda yangın

Son dakika haberine göre 'nın ilçesindeki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. İtfaiye ekipleri, alevleri söndürmek için yangına  müdahale ediyor.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.06.2020 Güncelleme Tarihi: 25.06.2020
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BODRUM'DA MAKİLİK ALANDA YANGIN

'un Yalıkavak mahallesi Küdür mevkiindeki makilik alanda, saat 15.45 sıralarında, başladı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, söndürme çalışması başlattı. Yerleşim yerinin yakınındaki yangına Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ile Bodrum 911 Derneği ekipleri müdahale ediyor.

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