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Bolu’da çıkan yangında ölümden kurtulan kız gözyaşlarına boğuldu

'da, 4 katlı apartmanın en üst katındaki dairede çıkan , itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangına uykuda yakalanan Yağmur Ş. (15) ve kardeşi Erkan Ş. (13), uyanıp, kendi imkanlarıyla daireden çıkarak kurtuldu.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.06.2020 Güncelleme Tarihi: 25.06.2020
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ÖLÜMDEN DÖNDÜ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU!

Köroğlu Mahallesi Sultan Sokak'ta bulunan 4 katlı apartmanın en üst katındaki dairede, saat 13.30 sıralarında çıktı.

1 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

Anneleri Dilek A. işte olan, Erkan Ş. ve Yağmur Ş., yangına uykuda yakalandı. Bir süre sonra uyanan iki kardeş, yangını fark edip, hemen dışarı çıktı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Yangın, yaklaşık 1 saat süren çalışmayla söndürüldü.

BÜYÜK KORKU YAŞADILAR

Erkan ve Yağmur Ş. kardeşlerin büyük korku yaşadığı yangında evde maddi zarar meydana geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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