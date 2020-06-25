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Muğla’da tatil yapan polis memuru, çayda boğuldu

Köyceğiz ilçesinde tatil yapan 30 yaşındaki polis memuru , serinlemek için girdiği çayda akıntıya kapılarak boğuldu. Polis memurunun 6 aylık evli olduğu öğrenildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.06.2020 Güncelleme Tarihi: 25.06.2020
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POLİS MEMURUNUN ACI SONU!

İstanbul Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru , tatil için ailesiyle birlikte Köyceğiz'e geldi. Durma, dün öğle saatlerinde serinlemek için Pınar Mahallesi'nden geçen Yuvarlakçay'a girdi.

HAYATA VEDA ETTİ

Ancak debisi yüksek olan suda dengesini kaybedip, düştü. Akıntıyla sürüklenip, kayalıklara sıkışan polis memuru, çevredekiler tarafından sıkıştığı yerden kurtarıldı. Olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen polis memuru yaşamını yitirdi.

6 AYLIK EVLİYDİ

'in Değerli köyü nüfusuna kayıtlı ve 6 aylık evli olduğu öğrenilen Durma'nın cenazesi, otopsi için Kurumu'na gönderildi.

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