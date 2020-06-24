Son dakika... MEB sözleşmeli öğretmen taban puanları! 20 bin sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri 2020 e devlet sorgulama!
MEB tarafından yayımlanan duyuruda başvuru sonuçlarının açıklandığında, sözlü mülakata girmeye hak kazanan adayların 6-25 Temmuz tarihleri arasında mülakata alınacağına yer verildi. Son dakika haberine göre, Milli Eğitim Bakanlığı, 20 bin sözleşme öğretmen atamasında bulunan taban puan listesini açıkladı. Mülakat yerleri ve taban puan listesini görmek isteyenler araştırma yapmaya başladı. Peki, MEB sözleşmeli öğretmen taban puanları! 20 bin sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri 2020 e devlet sorgulama ekranın detaylarını haberimizde bulabilirsiniz...
MEB sözleşmeli öğretmen taban puanları! Son dakika haberine göre, Milli Eğitim Bakanlığı, 20 bin sözleşme öğretmen atamasında bulunana taban puan listesini açıkladı. 20 bin sözleşmeli öğretmen atama takvimine göre mülakat yerleri bugün itibaren öğrenilebilecek. Bu kapsamda sonuçlara itirazlar, 4-7 Ağustos'ta alınacak. Bu itirazların sonuçları 10 Ağustos'ta ilan edilecek. Atama tercihleri 28-31 Ağustos'ta alınacak, atama sonuçları ise 1 Eylül'de açıklanacak. Mülakat yerleri ve taban puan listesini görmek isteyenler araştırma yapmaya başladı. Peki, MEB sözleşmeli öğretmen taban puanları! 20 bin sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri 2020 e devlet sorgulama ekranın detaylarını haberimizde bulabilirsiniz...
Mülakata çağrılacak öğretmen adayları ise şu şekilde belirleniyor;
Her branş için açılan kadro sayısının 3 katı kadar öğretmen adayı mülakata çağrılıyor. Mülakata çağrılan öğretmen adayları KPSS10, KPSS120 ile KPSS 121 puanlarına göre en yüksek alandan en düşük öğrenciye kadar yapılan sıralama içerisinden yüksekten düşüğe doğru belirleniyor. Toplam kadro 20 bin olduğu için bu sayının üç katı olan 60 bin kişi de mülakata çağrılacak.
Mülakat yerleri açıklandı: Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 20 bin sözleşmeli öğretmen kadrosu için başvuru yapan adayların, sözlü sınav merkezlerini açıkladı. Adaylar, sözlü sınava alınacakları sınav merkezlerini, e-Devlet üzerinden öğrenebilecek. Sözlü sınavlar, 6-25 Temmuz'da yapılacak. Sözlü sınav sonuçları ise 28 Temmuz'da duyurulacak.
Bu kapsamda sonuçlara itirazlar, 4-7 Ağustos'ta alınacak. Bu itirazların sonuçları 10 Ağustos'ta ilan edilecek. Atama tercihleri 28-31 Ağustos'ta alınacak, atama sonuçları ise 1 Eylül'de açıklanacak.
Mülakat takvimi 2020: Sözleşmeli Öğretmenlik sözlü sınavları 6-25 Temmuz 2020 tarihleri arasında yapılacak. Sonuçlar, 28 Temmuz 2020 tarihinde açıklanacak. Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri 31 Ağustos - 4 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacak. Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları 8 Eylül 2020 tarihinde açıklanacak.
60 alanda öğretmen ataması
Bu kapsamda en fazla atama yapılacak 10 branş arasında sınıf öğretmenliği ilk sırada yer aldı. Sınıf öğretmenliği branşından 2 bin 831 atama gerçekleştirilecek. Din kültürü ve ahlak bilgisi alanından 1801, İngilizceden 1739, ilköğretim matematik alanından 1701, okul öncesi öğretmenliğinden 1518, rehberlik alanından 1373, Türkçeden 1300, özel eğitim branşından 1118, fen bilimlerinden 1026 öğretmenin ataması gerçekleştirilecek. Beden eğitimi branşından haziran döneminde 810 öğretmenin ataması için başvuru alınacak. Bu alan için ayrılan toplam 900 kontenjanın 90'ı, daha sonra yapılacak olan milli sporcuların atamaları için kullanılacak.
MEB, SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMASINDA TABAN PUANLARI AÇIKLADI
E DEVLET ÜZERİNDEN YAYIMLANDI
MEB tarafından yayımlanan duyuruda başvuru sonuçlarının açıklandığına , sözlü mülakata girmeye hak kazanan adayların 6-25 Temmuz tarihleri arasında mülakata alınacağına yer verildi.
Sonuçlara ise e Devlet kapısı üzerinden bakılıyor. https://www.turkiye.gov.tr/milli-egitim-sozlesmeli-ogretmenlik-sozlu-sinav-merkezinin-ilani adresinden öğretmenlik başvurusu sistemine giriş yapabilirsiniz.
KPSS TABAN PUANI
Branşlara göre KPSS taban puanları henüz açıklanmadı. Açıklanınca kamubulteni.com olarak takipçilerimize bildireceğiz.
KADROLU ÖĞRETMEN İLE SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ARASINDAKİ FARKLAR NELERDİR?
Sözleşmeli öğretmenlerde, kadrolu öğretmenlerin sahip olduğu bazı özlük hakları yoktur. Sözleşmeli öğretmenlerin tayin isteme ve atanma yeri gibi seçme şansları bulunmamaktadır; bu sebeple kadro almalarında bölge ile alakalı olarak gecikmeler yaşanabilmektedir. Sözleşmeli öğretmenlerden SSK kesintisi yapılmaktadır, sözleşmeli öğretmenler kadrolu öğretmenlere göre daha az maaş almaktadırlar ve kadroluların aksine maaşlarında sözleşmeli olarak görev yaptıkları süreç içinde görev yaptıkları okullardan tahsil ederler. Bu durum zaman zaman maaş gecikmeleri yaşamalarına da neden olabilmektedir. Sözleşmeli öğretmenler yönetici, müdür ve müfettiş olmaları ile ilgili herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır. Bu sebeple bu mevkilere gelememektedirler. Sözleşmeli öğretmenlerin sözleşmeleri her yıl yenilenmektedir
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