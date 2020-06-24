24 Haziran 2020, Çarşamba
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ABD’li profesör Fabrizio Bisetti ile Türk eşi Begüm Bisetti arasındaki davada yeni karar

'de bir üniversitede öğretim görevlisi olarak çalışan Prof. Dr. ’nin 11 yıllık eşi , şiddet gördüğü iddiasıyla boşanma davası açıp 3 çocuğuyla ’ye gelmişti. Konuyla ilgili yeni bir karar çıktı. Mahkeme “Babanın fiziksel ya da psikolojik bir şiddetin varlığı meçhuldür” diyerek çocukların ABD’ye gönderilmesine karar verdi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.06.2020
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ABD’Lİ PROFESÖR İLE TÜRK EŞİ ARASINDAKİ DAVADA YENİ KARAR

İstanbul Aile Mahkemesi'ne açılan davaya göre; 11 yıl önce evlenen çiftin 3 çocuğu oldu. Prof. Bisetti'nin annesi 5 yıl önce etti. İddiaya göre annesinin intiharı sonrası profesörün, eşine ve çocuklarına karşı tutumu değişti. Prof. Bisetti, eşine karşı fiziksel şiddette bulundu. Ayrıca çocuklarını da Türk vatandaşlığından çıkarttı. 7 gün hapis cezası alan Bisetti'nin, eşi ve çocuklarına yaklaşmamasına karar verildi.

DOSYAYA İTİRAZ ETTİ

çocuklarıyla birlikte Mart 2018'de 'ye dönerek boşanma davası açtı. Velayetini istediği 3 çocuk için 2 bin 250 dolar iştirak nafakası istedi. Begüm Bisetti 5 aylık korunma kararının süresinin uzatılmasını istedi. Profesör itiraz etti. Avukatı "7 aydır çocuklarını göremiyor. Türkiye'ye gelerek çocuklarını görmek istemekte" dedi. Mahkeme, profesörün itirazını reddetti. İtiraz sonrası dosya, Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderildi.

HAKLI ÇIKTI

Geçtiğimiz günlerde Bölge Adliye Mahkemesi, davayla ilgili karar verdi. Mahkeme, anne Begüm Bisetti'nin iddia ettiği gibi darp edildiğine ya da psikolojik bir tehlikeye maruz bırakıldığına ilişkin ciddi bir ibare bulunmadığını, çocukların iadeden kaçırılma delilinin de bu nedenle boşa düştüğünü belirtti. 'Çocukların yaşadığı ortama alışmış olması iadeden kaçınılamamasını gerektirir' hükmüne vurgu yapan mahkeme, üç çocuğun 'ye geri gönderilmesine hükmetti. (Dilek YAMAN/SABAH)

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