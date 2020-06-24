ABD’li profesör Fabrizio Bisetti ile Türk eşi Begüm Bisetti arasındaki davada yeni karar

İstanbul Aile Mahkemesi'ne açılan davaya göre; 11 yıl önce evlenen çiftin 3 çocuğu oldu. Prof. Bisetti'nin annesi 5 yıl önce intihar etti. İddiaya göre annesinin intiharı sonrası profesörün, eşine ve çocuklarına karşı tutumu değişti. Prof. Bisetti, eşine karşı fiziksel şiddette bulundu. Ayrıca çocuklarını da Türk vatandaşlığından çıkarttı. 7 gün hapis cezası alan Bisetti'nin, eşi ve çocuklarına yaklaşmamasına karar verildi.

DOSYAYA İTİRAZ ETTİ

Begüm Bisetti çocuklarıyla birlikte Mart 2018'de Türkiye'ye dönerek boşanma davası açtı. Velayetini istediği 3 çocuk için 2 bin 250 dolar iştirak nafakası istedi. Begüm Bisetti 5 aylık korunma kararının süresinin uzatılmasını istedi. Profesör itiraz etti. Avukatı "7 aydır çocuklarını göremiyor. Türkiye'ye gelerek çocuklarını görmek istemekte" dedi. Mahkeme, profesörün itirazını reddetti. İtiraz sonrası dosya, Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderildi.





HAKLI ÇIKTI

Geçtiğimiz günlerde Bölge Adliye Mahkemesi, davayla ilgili karar verdi. Mahkeme, anne Begüm Bisetti'nin iddia ettiği gibi darp edildiğine ya da psikolojik bir tehlikeye maruz bırakıldığına ilişkin ciddi bir ibare bulunmadığını, çocukların iadeden kaçırılma delilinin de bu nedenle boşa düştüğünü belirtti. 'Çocukların yaşadığı ortama alışmış olması iadeden kaçınılamamasını gerektirir' hükmüne vurgu yapan mahkeme, üç çocuğun ABD'ye geri gönderilmesine hükmetti. (Dilek YAMAN/SABAH)