Öz babasını vahşice öldürdü! İstanbul'da evlat dehşeti
İstanbul Eyüpsultan’da öz babasını döverek öldüren genç adam, eşinin ihbarı sonrası yakalandı. Şüphelinin babasıyla tartıştığı sırada alkollü olduğu, 63 yaşındaki babasını döverek öldürdüğü belirlendi. Kan donduran dehşet hakkında Ağır Ceza’da dava açıldı. Sabah Gazetesi'nden Damla Kaya'nın özel haberine ilişkin detaylar...
İstanbul Eyüpsultan'da gece 03.30 sıralarında Jandarma ihbar hattına bir telefon geldi. Arayan kişi öz babasını öldürmeye çalışan bir kişinin olduğunu iddia etti.
İhbar üzerine harekete geçen ekipler, belirtilen adrese gittiğinde sivil bir araç içerisinde ihbarda bulunan Esra A., Yüksel A. ve Rabia Özlem A. ile arka koltukta yaralı vaziyette yatan 63 yaşındaki Sadık A. ile karşılaştı. Hastaneye kaldırılan Sadık A. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın gerçekleştiği adrese geçen ekipler evde bulunan halı ve kanepede kanlar olduğunu tespit etti.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Tamamlanan soruşturma sonucunda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu'ca olayla ilgili iddianame düzenledi.
İddianamede, Sadık A.'nın öz oğlu Selçuk A. tarafından öldürüldüğü belirtildi. Selçuk A.'yı ise eşi Esra A.'nın ihbar ettiği kaydedildi. Maktulün gelini Esra A.'nınher şeyi detaylarıyla ifadesinde anlattığı belirtildi.
Esra A. ifadesinde, eşi Selçuk A.'nın saat 03.00 civarında geldiğini, pantolonunun yırtık olduğunu ve dizinde bir yara bulunduğunu, moralinin bozuk olduğunu, sehpayı iki üç defa yumrukladığını kaydetti. Olay çıkacağını düşündüğü için ölen kayın pederinin kardeşi olan Yüksel A.'yı aradığını, o sırada eşinin babasının odasına yönelerek seslendiğini, babasının uyanarak salona geldiğini belirtti.
Şüpheli Selçuk A.'nın babasına, "Sen niye konuşuyorsun, ben sana dedikodu yapma demedim mi?" şeklinde söylemde bulunduğunu, babasının da "Ben bir şey demedim yalan söylüyorlar" şeklinde karşılık verdiğini söyledi. Eşinin tutumundan kaynaklı kendisinin araya girip engellemeye çalıştığını ama şüpheli Selçuk A.'nın kendisini iterek uzaklaştırdığını ifade etti.
DAMLA KAYA - SABAH
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