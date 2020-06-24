Düğünde oynamak yasak mı? Yeni düğün genelgesi ile dans etmek, halay çekmek yasaklandı mı? Düğünler nasıl olacak?
Son dakika... Düğünde oynamak yasak mı? Yeni düğün genelgesi ile düğünler nasıl olacak? 1 Temmuz'da açılacak düğün salonlarında uygulanacak kurallar belli oldu. İçişleri Bakanlığı tarafından yaıymlanan genelge ile detaylar açıklandı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında düğünlerde dans etmek ve halay çekmenin yasaklanıp yasaklanmayacağı merak ediliyordu. Peki, düğünde oynamak yasak mı? Yeni düğün genelgesi ile dans etmek, halay çekmek yasaklandı mı? Düğünler nasıl olacak? İşte merak edilenler...
Düğünler nasıl olacak? Düğünlerde dans edilecek mi? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında 16 Mart itibarıyla kapanan düğün salonları 1 Temmuz'da yeniden açılacak. Düğün salonlarının açılmasına kısa bir süre kala, düğünlerde uygulanacak kurallar belli oldu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında düğünlerde halayın nasıl çekileceği merak ediliyordu. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile düğün törenlerinde uygulanacak tedbirler belirlendi. Peki, düğünde oynamak yasak mı? Yeni düğün genelgesi ile dans etmek, halay çekmek yasaklandı mı? Düğünler nasıl olacak? İşte cevaplar...
DÜĞÜNLERDE OYUN OLACAK MI?
Genelge kapsamında düğün yapılacak mekanlarda, gelin damat hariç, kişiler arasında temasa neden olabilecek ya da mesafe kuralına aykırılık oluşturulacak oyun, dans, halay ya da gösteri yapılmayacak.
Sadece canlı müzik dahil misafirlerin dinlemesine yönelik müzik yayını yapılabilecek.
DETAYLAR BİR SONRAKİ SAYFADA...
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