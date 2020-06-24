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Müdürü olduğu tarihi oteli 2 milyon dolara satmaya kalktı! Yakayı ele verdi

Müdürlük yaptığı Sultanahmet’teki tarihi oteli yaklaşık 2 milyon dolara Amerika’lı bir yatırımcıya satan dolandırıcı, otel satışı gerçekleşmeyince yakayı ele verdi. Sabah’tan Dilek Yaman’ın haberine göre; 10 yıla kadar hapsi istenen otel müdürü, ’nde yargılanacak.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.06.2020 Güncelleme Tarihi: 24.06.2020
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EKMEK YEDİĞİ YERE İHANET! FOYASI ORTAYA ÇIKTI

Olay yaklaşık bir yıl önce 'da yaşandı. Erdal D., Sultanahmet'teki 'un yetkili müdürüydü. 56 yaşındaki Erdal D., Amerika uyruklu ile otelin satışı 1 milyon 750 bin dolara anlaştı. 66 yaşındaki yaşlı yatırımcıyla 5 Şubat günü bir sözleşme yapan Erdal D., aynı tarihte 110 bin doları 'Kaparo' adı altında aldı.

OTELİN SAHİBİ OLMADIĞINI ÖĞRENDİ

Aradan geçen kısa bir sure sonra yaşlı yatırımcı, otelin satışı için gerekli parayı ayarladı. Satış yapmak üzere Erdal D.'nin yanına giden Amerlikalı yatırımcı, otelin mülkiyetinin Erdal D.'ye ait olmadığını öğrendi.

FOYASI ORTAYA ÇIKTI

Valerie Stobaugh, bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu. Yatırımcının ihbarı üzerine savcılık tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma sonunda savcılık, Erdal D.'nin mülkiyeti kendisine ait olmayan oteli satacağı vaadiyle inandırıp ikna ettiği yaşlı kadından 110 bin parayı alarak dolandırdığı gerekçesiyle dava açtı. 10 yıla kadar hapsi istenen Erdal D., ilerleyen günlerde 'nde hakim karşısına çıkacak. (Dilek Yaman/Sabah)

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