Gaziantep'te 2 bin yıllık mezarı tahrip edenler suçüstü yakalandı
Gaziantep'te, Roma dönemine ait olduğu belirtilen 2 bin yıllık mezarı, define aramak amacıyla tahrip eden 6 kişi, polis tarafından suçüstü yakalandı. Kazıda kullanılan malzemeler ile yakalanan şüphelilerin, emniyette sorgulanmalarına başlandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kültür ve tabiat varlıklarını korumaya yönelik çalışmalar kapsamında, Oğuzeli ilçesine bağlı Sinan Mahallesi'nde boş arazide kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.
SUÇÜŞTÜ YAKALANDILAR
Bölgeye giden polislerin düzenlediği operasyonda, yer altında bulunan 3 odalı Roma dönemine ait 2 bin yıllık mezarı tahrip eden 6 kişi, suçüstü yakalandı. Kazıda kullanılan malzemeler ile yakalanan şüphelilerin, emniyette sorgulanmalarına başlandı.
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