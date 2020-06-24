24 Haziran 2020, Çarşamba
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Gaziantep'te 2 bin yıllık mezarı tahrip edenler suçüstü yakalandı

'te, dönemine ait olduğu belirtilen 2 bin yıllık mezarı, define aramak amacıyla tahrip eden 6 kişi, polis tarafından suçüstü yakalandı. Kazıda kullanılan malzemeler ile yakalanan şüphelilerin, emniyette sorgulanmalarına başlandı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.06.2020 Güncelleme Tarihi: 24.06.2020
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İl Emniyet Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kültür ve tabiat varlıklarını korumaya yönelik çalışmalar kapsamında, Oğuzeli ilçesine bağlı Sinan Mahallesi'nde boş arazide kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

SUÇÜŞTÜ YAKALANDILAR

Bölgeye giden polislerin düzenlediği operasyonda, yer altında bulunan 3 odalı dönemine ait 2 bin yıllık mezarı tahrip eden 6 kişi, suçüstü yakalandı. Kazıda kullanılan malzemeler ile yakalanan şüphelilerin, emniyette sorgulanmalarına başlandı.

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