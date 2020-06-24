24 Haziran 2020, Çarşamba
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Kocaeli’nde borçluyu bayıltana kadar döven 6 şüpheli yakalandı

Başiskele ilçesinde tarihinde kendilerine borçlu olan R.T.'yi, iş yerlerinde dövüp yarı baygın halde dolaba koyan 1'i kadın 6 şüpheli yakalandı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.06.2020 Güncelleme Tarihi: 24.06.2020
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Polis ekipleri, günü, Başiskele ilçesindeki iş yerinde, bir kişinin zorla tutularak, dövüldüğü ihbarını aldı. Hemen adrese baskın yapan polis ekipleri, dövülen R.T.'yi, yarı baygın halde dolapta buldu.

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