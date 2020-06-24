Kocaeli’nde borçluyu bayıltana kadar döven 6 şüpheli yakalandı
Başiskele ilçesinde 21 Haziran tarihinde kendilerine borçlu olan R.T.'yi, iş yerlerinde dövüp yarı baygın halde dolaba koyan 1'i kadın 6 şüpheli yakalandı.
Polis ekipleri, 21 Haziran günü, Başiskele ilçesindeki iş yerinde, bir kişinin zorla tutularak, dövüldüğü ihbarını aldı. Hemen adrese baskın yapan polis ekipleri, dövülen R.T.'yi, yarı baygın halde dolapta buldu.
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