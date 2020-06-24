Kirli işlerine çocukları da alet ettiler! Dolandırıcılık çetesi çökertildi
İzmir’de, yaşları 10-16 arasında değişen çocuklara yankesicilik suretiyle hırsızlık yaptırdığı tespit edilen suç örgütü çökertildi. 5 kişinin tutuklandığı, 2 kişinin adli kontrol şartıyla serbest kaldığı operasyonda şok detaylar ortaya çıktı, yankesicilik anları kameralara yansıdı.
Edinilen bilgiye göre, İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği, N.Y. (32), H.Y. (26) ve E.Ö. (33) isimli şahısların akrabaları olan, yaşları 10 ve 16 arasında değişen çocuklara yankesicilik sureti ile hırsızlık yaptırdıkları ve çocukları kullandığı tespit edildi.
İşte detaylar:
Yine bu kişilerin, İstanbul'da da aynı yöntemle hırsızlık yaptırdığı, çocuklar tarafından çalınan cep telefonların İzmir'de telefon alım satım işi yapan A.Ç (25) ve O.Ç. ( 19) isimli şahıslara satıldığı, karşılığında alınan paralardan harçlık olarak bir miktar çocuklara verildiği, diğer gelirin ise şahıslar tarafından paylaşıldığı, suçun örgütlü bir şekilde işlendiği, N.Y.'nin örgütün lideri olduğu tespit edildi.
Bunun üzerine polis, harekete geçerek operasyonun düğmesine bastı. 11 adreste gerçekleştirilen operasyonda; E.Ö. (33), A.Ç. (25), O.Ç. (19), N.G.(29), H.Y.(26), N.Y.(32), B.E.(21) isimli 7 şüpheli ile yaşları küçük olup suça sürüklenen çocuk vasfında bulunan Z.O (15) ile C.F. (16) olmak üzere toplam 9 şahıs yakalandı.
Soruşturma sürecinde, şüphelilere yönelik yapılan çalışmalarla toplam 12 müştekinin çalınan telefonları temin edilerek kendilerine teslim edildi.
O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA
Öte yandan, çocukların yankesicilik yaptığı anlar ise kameralara yansıdı. İlk görüntüde iki genç kızın yanına yaklaşan çocuk, genç kızın telefonunu çalıyor. Bir müddet sonra ise genç kız telefonunun çantasında olmadığını fark ederek panikle çantasını karıştırıyor. Bir başka görüntüde ise yine bir çocuk tarafından bir kadının cebinden cep telefonu çalınıyor.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler daha sonra adliyeye sevk edildi. 5 zanlı, Hırsızlık ve Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma suçlarından tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
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