Karabük'te bir apartman karantinaya alındı
Karabük'te bir apartman, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. Valilikten yapılan açıklamada 5 "Temmuz saat 24.00'e kadar izolasyon altına alınmasına karar verilmiştir." denildi.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunca, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca Kartaltepe Mahallesi'nde 3 katlı bir apartmanın geçici süreyle karantinaya alınmasına karar verildiği belirtildi.
Açıklamada, "Kartaltepe Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda birden fazla koronavirüs vakası tespit edilmesi, vakaların temaslı olması nedeniyle salgının yayılmasını önlemek için 5 Temmuz saat 24.00'e kadar izolasyon altına alınmasına karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.
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