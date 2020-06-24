24 Haziran 2020, Çarşamba
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Karabük'te bir apartman karantinaya alındı

'te bir apartman, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. Valilikten yapılan açıklamada 5 "Temmuz saat 24.00'e kadar izolasyon altına alınmasına karar verilmiştir." denildi.

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Giriş Tarihi: 24.06.2020 Güncelleme Tarihi: 24.06.2020
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KARABÜK'TE BİR APARTMAN KARANTİNAYA ALINDI

Valilikten yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunca, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca 'nde 3 katlı bir apartmanın geçici süreyle karantinaya alınmasına karar verildiği belirtildi.

Açıklamada, "Kartaltepe Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda birden fazla koronavirüs vakası tespit edilmesi, vakaların temaslı olması nedeniyle salgının yayılmasını önlemek için 5 Temmuz saat 24.00'e kadar izolasyon altına alınmasına karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

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