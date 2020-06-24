Kabine toplantısısı ne zaman? Halı sahalar ne zaman açılacak? Hangi illerde halı sahalar açık?
Kabine toplantısısı ne zaman? Başkan Erdoğan liderliğinde gerçekleştirilen kabine toplantısının bu hafta olup olmayacağı merak ediliyor. Normalleşme takvimi kapsamında bazı kısıtlamaların kaldırılması sonrasında açılması ertelenen halı sahaların ne zaman açılacağı araştırılan konular arasında yer alıyor. Yaz aylarının en fazla yapılan aktiviteleri arasında yer alan halısaha maçları için artık geri sayım başladı. Peki, Kabine toplantısısı ne zaman? Halı sahalar ne zaman açılacak? Hangi illerde halı sahalar açık? Merak edilen detaylar haberimizde...
Kabine toplantısısı ne zaman? Korona virüs salgını kapsamında önlemler alınmaya devam ediyor. Başkan Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ekranlardan ve sosyal medya organları üzerinden vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Normalleşme takvimi süresinde bazı iş yerlerinin tedbirlerini almaları karşılığında açılmasına izin verildi. Bazı kısıtlamaların kaldırılması sonrasında açılması ertelenen halı sahaların ne zaman açılacağı araştırılan konular arasında yer alıyor. Yaz aylarının en fazla yapılan aktiviteleri arasında yer alan halı saha maçları için artık geri sayım başladı. Peki, Kabine toplantısısı ne zaman? Halı sahalar ne zaman açılacak? Hangi illerde halı sahalar açık? Merak edilen detaylar haberimizde...
Sosyal medyada yayılan ve gerçek olmadığı Cumhurbaşkanlığı tarafından ifade edilen Cumhurbaşkanlığı normalleşme planı takvim bilgilerinde spor merkezlerinin 1 Haziran'da açılacağı iddia edilmişti. Bu çerçevede pek çok halı saha işletmecisi halı sahaların da bu süreçte açılabileceğini düşündü. Ancak halı sahaların durumu henüz netlikl kazanmadı. İşletmeciler yasağın ne zaman kalkacağı hakkında meraklı bekleyişini sürdürüyor.
HALI SAHALAR NE ZAMAN AÇILACAK?
28 Mayıs Perşembe günü gerçekleşen Kabin Toplantısı'nda spor tesislerinin durumu ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan normalleşme sürecinde spor tesislerinin haziran ayında açılacağını söyledi. Erdoğan şunları ifade etti;
"Plajlar, milli parklar ve bahçeler, belirlenen kurallar dahilinde 1 Haziran'dan itibaren faaliyete geçebilecek. Müze ve ören yerleri 1 Haziran'da onlar da açılıyor. Hayvan satış yerleri 1 Haziran'dan, hipodromlar 10 Haziran'dan itibaren yeniden faaliyete geçebilecek. Bireysel sporlarla ilgili sınırlamalar kaldırılmıştır. Spor tesisleriyle içlerindeki tesisler, gece 24.00'e kadar hizmet verebilecektir. Deniz turizmi, balıkçılığı ve taşımacılığıyla ilgili sınırlamalar da belirlenen kurallar dahilinde kaldırılmıştır. Sürücü kursları benzeri kurslar 1 Haziran'dan itibaren hizmet verebilecek. Kütüphaneler, millet kıraathaneleri, gençlik merkezleri, gençlik kampları 1 Haziran'dan itibaren belirlenen şartlar dahilinde faaliyetlerini sürdürebilecektir. Yani bağlı oldukları kurumlar, onların kendi iç şartlarını belirleyecektir."
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Ekmek yediği yere ihanet! Foyası ortaya çıktı
- Tek yaptığı bağırmak oldu!
- ABD’li profesör ile Türk eşi arasındaki davada yeni karar
- Nargile kafeler ne zaman açılıyor?
- A101'de perşembe indirimleri neler?
- Tarihi utanç! Bunu nasıl yaparsınız?
- "Türk Bayrakları Müzesi" kuruluyor
- Doğu Akdeniz'in 'gizli güzelliği'
- MEB sözleşmeli öğretmen taban puanları!
- Vali açıkladı: Korona vakalarında 3 misli artış var
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- gib.gov.tr MTV ödeme nasıl yapılır? 2020 MTV 2. taksit ödeme ne zaman bitiyor? Hangi araç ne kadar ödeyecek?
- A101 25 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! 25 Haziran'da sürpriz ürünler satışa çıkacak
- Son dakika: İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? Sıfır ve 2. el araba kredisi başvuru nasıl yapılır?
- Son dakika: Nargile kafeler ne zaman açılıyor? Kahvehanelerde oyun ne zaman serbest olacak?
- AÖF online sınav giriş nasıl yapılır? 2020 Anadolu Üniversitesi AÖF bahar dönemi final sınavı ne zaman bitiyor?
- Detaylar belli oldu! Düğünlerde oyun olacak mı? Düğün salonlarında halay çekilecek mi? İşte yeni düğün genelgesi
- Son dakika: SSK'lı erkek çalışanların emeklilik şartları neler? 1999 ve sonrası arasındaki farklar nelerdir?
- Tekirdağ Hayrabolu TOKİ kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? 2020 TOKİ Hayrabolu kura çekilişi sorgulama
- Son dakika: Düğün genelgesi yayımlandı! 2020 Düğünler nasıl yapılacak? Düğün salonu kuralları nasıl olacak?
- TOKİ Tekirdağ Çorlu kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? 2020 Çorlu TOKİ kura çekimi sonuçları sorgulama
- Son dakika: ÖTV indirimi 2020'de olacak mı? Sıfır araçlara ÖTV indirimi ne zaman başlayacak?
- Son dakika: AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'tan kanun teklifi açıklaması: O alanda ağır ceza gelecek