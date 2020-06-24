Kabine toplantısısı ne zaman? Korona virüs salgını kapsamında önlemler alınmaya devam ediyor. Başkan Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ekranlardan ve sosyal medya organları üzerinden vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Normalleşme takvimi süresinde bazı iş yerlerinin tedbirlerini almaları karşılığında açılmasına izin verildi. Bazı kısıtlamaların kaldırılması sonrasında açılması ertelenen halı sahaların ne zaman açılacağı araştırılan konular arasında yer alıyor. Yaz aylarının en fazla yapılan aktiviteleri arasında yer alan halı saha maçları için artık geri sayım başladı. Peki, Kabine toplantısısı ne zaman? Halı sahalar ne zaman açılacak? Hangi illerde halı sahalar açık? Merak edilen detaylar haberimizde...

Sosyal medyada yayılan ve gerçek olmadığı Cumhurbaşkanlığı tarafından ifade edilen Cumhurbaşkanlığı normalleşme planı takvim bilgilerinde spor merkezlerinin 1 Haziran'da açılacağı iddia edilmişti. Bu çerçevede pek çok halı saha işletmecisi halı sahaların da bu süreçte açılabileceğini düşündü. Ancak halı sahaların durumu henüz netlikl kazanmadı. İşletmeciler yasağın ne zaman kalkacağı hakkında meraklı bekleyişini sürdürüyor.

HALI SAHALAR NE ZAMAN AÇILACAK?

28 Mayıs Perşembe günü gerçekleşen Kabin Toplantısı'nda spor tesislerinin durumu ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan normalleşme sürecinde spor tesislerinin haziran ayında açılacağını söyledi. Erdoğan şunları ifade etti;

"Plajlar, milli parklar ve bahçeler, belirlenen kurallar dahilinde 1 Haziran'dan itibaren faaliyete geçebilecek. Müze ve ören yerleri 1 Haziran'da onlar da açılıyor. Hayvan satış yerleri 1 Haziran'dan, hipodromlar 10 Haziran'dan itibaren yeniden faaliyete geçebilecek. Bireysel sporlarla ilgili sınırlamalar kaldırılmıştır. Spor tesisleriyle içlerindeki tesisler, gece 24.00'e kadar hizmet verebilecektir. Deniz turizmi, balıkçılığı ve taşımacılığıyla ilgili sınırlamalar da belirlenen kurallar dahilinde kaldırılmıştır. Sürücü kursları benzeri kurslar 1 Haziran'dan itibaren hizmet verebilecek. Kütüphaneler, millet kıraathaneleri, gençlik merkezleri, gençlik kampları 1 Haziran'dan itibaren belirlenen şartlar dahilinde faaliyetlerini sürdürebilecektir. Yani bağlı oldukları kurumlar, onların kendi iç şartlarını belirleyecektir."