Sultangazi, Arnavutköy ve Esenler'de minibüslerde şoke eden görüntüler

İstanbul'da Sultangazi, Arnavutköy ve Esenler'de vatandaşlar tarafından çekilen görüntülerde minibüslerin koronavirüs salgını kapsamında alınan tedbirlere uymadığı görüldü.

MASKE TAKMAMASI DİKKAT ÇEKTİ

Ayakta yolcu alması yasaklanan minibüslerin ayakta yolcu aldıkları ve insanların sıkışık bir şekilde yolculuk yaptı. Görüntülerde, ayakta ve sıkışık halde seyahat eden vatandaşlar görülürken bazı vatandaşların maske takmaması dikkat çekti.