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Sultangazi, Arnavutköy ve Esenler'de minibüslerde şoke eden görüntüler

, ve 'de vatandaşlar tarafından çekilen görüntülerde minibüslerin tedbirleri kapsamında alınan kararlara uymadığı görüldü.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.06.2020 Güncelleme Tarihi: 23.06.2020
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DİYECEK SÖZ KALMADI! ŞOKE EDEN GÖRÜNTÜLER!

'da , ve 'de vatandaşlar tarafından çekilen görüntülerde minibüslerin salgını kapsamında alınan tedbirlere uymadığı görüldü.

Sultangazi, Arnavutköy ve Esenler'de minibüslerde şoke eden görüntüler SULTANGAZİ, ARNAVUTKÖY VE ESENLER'DE MİNİBÜSLERDE ŞOKE EDEN GÖRÜNTÜLER

MASKE TAKMAMASI DİKKAT ÇEKTİ

Ayakta yolcu alması yasaklanan minibüslerin ayakta yolcu aldıkları ve insanların sıkışık bir şekilde yolculuk yaptı. Görüntülerde, ayakta ve sıkışık halde seyahat eden vatandaşlar görülürken bazı vatandaşların takmaması dikkat çekti.

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