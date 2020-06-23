Düğün yapacaklar dikkat! Düğünler nasıl olacak? 2020 Düğün salonu genelgesi yayımlandı mı?
Son dakika... Düğünler nasıl olacak? Düğün genelgesi yayımlandı mı? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında 16 Mart'ta kapanan düğün salonları 1 Temmuz'da yeniden açılacak. Düğün hazırlığında olan çiftlerin en çok merak ettiği düğün kuralları ile ilgili detaylar araştırılmaya devam ediyor. Düğün genelgesi bekleyen çiftler düğün kurallarını araştırıyor. Peki, düğünler nasıl olacak? 2020 Düğün salonu genelgesi yayımlandı mı? İşte son gelişmeler...
Son dakika... Düğün genelgesi yayımlandı mı? Düğünler nasıl yapılacak? Koronavirüs salgınında 'normalleşme' dönemine geçişle birlikte evlenmek isteyen çiftler, düğün hazırlıkları yapmaya başladı. Koronavirüs pandemisi nedeniyle 16 Mart'ta düğün salonları gibi bazı işletmelerin faaliyetlerine geçici süreliğine ara verilmişti. Normalleşme sürecinde düğün salonlarının 1 Temmuz'da açılacağı bildirildi. Bu süreçte en çok merak edilenlerden biri de düğün kuralları oldu. Peki, düğünler nasıl olacak? 2020 Düğün salonu genelgesi yayımlandı mı? İşte cevaplar...
DÜĞÜN GENELGESİ YAYIMLANDI MI?
Düğün salonu genelgesi henüz yayımlanmadı. Genelgenin bu hafta içerisinde yayımlanması bekleniyor.,
Sağlık Bakanlığı tarafından nikah ve düğün salonlarında alınması gereken önlemlerle ilgili rehber güncellendi. Detaylar bir sonraki sayfada...
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