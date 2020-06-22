22 Haziran 2020, Pazartesi
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Son dakika: Çorum'da 18 kişi mantardan zehirlendi

'un ilçesinde 8, merkez ve merkeze bağlı iki köyde 10 kişi yedikleri mantardan zehirlenen 18 kişi tedavi altına alındı. 3 kişinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.06.2020
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ÇORUM'DA 18 KİŞİ MANTARDAN ZEHİRLENDİ
'da yedikleri mantardan zehirlenen 18 kişi, tedavi altına alındı

Alınan bilgiye göre, ilçesinde 8, merkez ve merkeze bağlı iki köyde 10 kişi doğadan topladıkları mantarları yedi.

Gece saatlerinde kusma, baş dönmesi ve halsizlik şikayetleri şahıslar 112'yi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, zehirlenme belirtileri görülen 18 kişiyi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yedikleri mantardan zehirlendikleri belirlenen 18 kişinin tedavisi sürerken, 3'nün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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