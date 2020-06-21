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Meteoroloji, 12 il için uyarı! Kuvvetli sağanak bekleniyor

Genel Müdürlüğü; , , çevrelerinde, , , , , , , ve 'ta kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini açıklayarak vatandaşları uyardı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.06.2020
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METEOROLOJİ, 12 İL İÇİN UYARI! KUVVETLİ SAĞANAK BEKLENİYOR

Yapılan açıklamaya göre, bu akşamdan itibaren yarın akşam saatlerine kadar, ülke genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, 'nun kuzeybatısı, 'nun doğusu, Batı Karadeniz ile , , , , , , ve çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Öte yandan, akşam saatlerinden itibaren , , ve çevrelerinde beklenen dolu yağışı ile gök gürültülü sağanakların, yerel olarak kuvvetli olacağı ön görülüyor.

Meydana gelebilecek sel, su, baskını, yıldırım, dolu, ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

HAFTALIK HAVA DURUMU (22 - 28 HAZİRAN 2020)

Hava sıcaklıklarının iç ve doğu bölgelerde biraz artacağı, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

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