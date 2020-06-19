Lise sınav duası! İşte LGS'de başarılı olmak için okunacak dualar ve sınav kazanma duası
Lise sınavına saatler kaldı. Sınava hazırlıklarını tamamlayan öğrenciler heyecan içinde sınav saatini beklemeye başladı. Öğrenciler bir yana velileri de sınav heyecanı sardı. LGS sınavında başarılı olmak için okunacak dualar araştırılmaya başlandı. Peki, LGS sınavında başarılı olmak için okunacak dualar neler? İşte lise sınav duası...
LGS sınav duası nedir? Liseye Geçiş Sınavı (LGS) adıyla gerçekleştirilen lise sınavı 20 Haziran'da uygulanacak. Koronavirüs salgını nedeniyle kontrollü bir şekilde gerçekleştirilecek sınav için hazırlıklar tamamlandı. Her sınav dönemi olduğu gibi bu sınav öncesinde de öğrenciler ve velileri heyecan içinde. Sınava katılacak öğrencilerin velileri sınavda başarılı olabilmek için sınav duası araştırıyorlar. Peki, LGS sınavında başarılı olmak için okunacak dualar neler? İşte LGS sınav duası...
LGS SINAVINA GİRERKEN OKUNACAK DUALAR NELERDİR?
1 – Sınavda unutkanlığa karşı edilecek dua
Bismillahirrahmanirrahim, Ferdün, Hayyün, Kayyûmun, Hakemun, Adlün, Kuddûsün. İyyâke na'büdü ve iyyâkenesta'în. İnnâ fetahnâ leke fethan mubînâ." On dokuz defa okunacak.
2 – İmtihana (Sınava) girerken şu dua okunur:
"Rabbi edhılnî müdhale sıdkin ve ahricni muhrace sıdkin ve'c'al li min ledünke sultânen nasîrâ." (10 Kere) (İsra suresi 80. ayet)
ANLAMI: "Ya Rabbi! Beni doğru bir giriş ile girdir ve yine doğru bir çıkış ile çikar.Katından bana yardım edici bir kuvvet ihsan eyle."
3 – Sınav için sıraya oturunca şu âyet okunur;
"Rabbişrah li sadri. Ve yessir li emri. Vahlul ukdeten min lisani. Yefgahü kavli " (10 Kere)
ANLAMI: "Ya Rabbi! Göğsümü ve gönlümü genişlet, işimi kolaylaştır. Dilimin bağını çöz, sözümü anlaşılır eyle."
4 – Sınav başlayınca da şu dua okunur:
"Ya Hayyu Yâ Kayyûm, Birahmetike esteğisû." (10 kere)
ANLAMI: "Ey Hayy ve Kayyum olan Allah'ım, Senin Rahmetine Sığınıyorum."
5 - Bu dua her an, her zaman, mubah olan herhangi bir işe başlarken okunur. Mesela Kur'an-ı Kerim öğrenmeye başlarken, yazı yazarken, sınava girerken, dine aykırı olmayan her işe başlarken söylemek iyi olur. Yapılan işin kolay gelmesi, zor gelmemesi ve hayırla neticelenmesi için dua etmiş oluyoruz.
"Rabbi yessir velâ tuassir Rabbi temmim bi'l-hayr"
ANLAMI:"Rabbim! kolaylaştır zorlaştırma, Rabbim hayırla sonuçlandır"
6 - "Allahümme hır li vehter li.Vela teklini ala ihtiyari."
ANLAMI: Allah'ım! Bu işi bana hayırlı kıl ve bu işi bana nasip eyle! Allah'ım beni kendi başıma bırakma.(Tirmizi,De'avat,90)
7 - Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve el-hıkni bi's salihin.Rabbişrahli sadri ve yessir li emri vahlü'l-ukdeten min lisani yefkahu kavli. Ya Hafız, Ya Rakib, Ya Nasır, Ya Allah. Rabbi yessir ve la tüassir, Rabbi temmim bi'l hayr. (Sınava girmeden önce 3, 5, 7 defa okunur)
Rabbim! İlmimi ve anlayışımı arttır ve beni salih kullara dahil eyle. Rabbim! Göğsümü aç, işimi kolaylaştır ve dilimdeki bağı çöz ki sözümü anlasınlar. Ya Hafız Ya Rakib Ya Nasır Ya Allah. Rabbim kolaylaştır, zorlaştırma; Rabbim! İşimi hayırla tamama erdir.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- İki askerimizi şehit olmasına neden olmuştu!
- Kapalıçarşı yağmura teslim oldu!
- O ilimizde hortum paniği! Sahil boşaltıldı
- Hesabı ödememek için denize atlamıştı!
- Gençlerin imdadına ekipler yetişti!
- Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
- Kıskıvrak yakalandı
- Bu kare pahalıya patladı!
- Yunanistan'a kaçıracaklardı! Hepsi denize döküldü
- Bilim insanından canlı yayında korkutan uyarı
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Lise sınav duası! İşte LGS'de başarılı olmak için okunacak dualar ve sınav kazanma duası
- Uzmanlardan dikkat çeken altın yorumu! Yükselişin sürmesi durumunda... Gram, çeyrek altın ne kadar?
- Tarih belli oldu mu? Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Aşk 101 2. sezon fragmanı yayınlandı mı?
- KPSS 2020/8 tercihleri ne zaman bitiyor? Sağlık Bakanlığı 3000 personel alımı tercihleri nasıl yapılır?
- TOKİ Trabzon Araklı kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? 2020 TOKİ Araklı 2+1, 3+1 kura sonuçları sorgulama
- ŞOK'tan dev indirim! 20 Haziran Cumartesi kataloğu sürprizlerle dolu! İşte ŞOK aktüel ürünler kataloğu
- Son dakika: Sorumluluk sınavları ertelendi mi? 2020 MEB Lise sorumluluk sınavları ne zaman?
- Son dakika: Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? 21-2 Haziran Cumartesi - Pazar sokağa çıkma yasağı olacak mı?
- Trabzon TOKİ 2020 kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? TOKİ Trabzon Merkez 480 konut kura çekilişi
- Son dakika: YKS ertelendi mi? Danıştay'dan YKS kararı! 2020 YKS sınavı ne zaman, saat kaçta?
- Son dakika: Emekli maaşları Temmuz zammı ile ne kadar olacak? 2020 SSK Bağkur emekli maaşı hesaplama
- Son dakika: İstanbul'da maske takmama cezası ne kadar? İstanbul'da maskesiz sokağa çıkmak yasak mı?