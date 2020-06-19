Edirne'de Yunanistan'a götürülmeye çalışılan 1 ton kaçak midye ele geçirildi
Enez ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'a götürülmeye çalışılan 1 ton kaçak midye ele geçirildi. Şüpheliler hakkında 'Su ürünleri kanununa muhalefet' suçundan işlem yapıldı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yunanistan'a kaçak midye götürüleceği ihbarı üzerine bir kamyoneti Meriç Nehri set boyu mevkiinde durdurdu. Araçta yapılan aramada 58 çuval içinde yasa dışı yollarla Yunanistan'a götürülmeye çalışılan 1 ton kaçak midye ele geçirildi.
DENİZE DÖKÜLDÜ
Midyelere el konulurken, araçtaki 3 şüpheli gözaltına alındı. Canlı oldukları belirlenen midyeler, teslim edildikleri Enez Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince Enez sahilinde denize döküldü.
YASAL İŞLEM YAPILDI
Şüpheliler ise ifadelerinin ardından haklarında 'Su ürünleri kanununa muhalefet' suçundan işlem yapılarak, serbest bırakıldı.
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