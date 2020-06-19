19 Haziran 2020, Cuma
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Edirne'de Yunanistan'a götürülmeye çalışılan 1 ton kaçak midye ele geçirildi

Enez ilçesinde, yasa dışı yollarla 'a götürülmeye çalışılan 1 ton kaçak midye ele geçirildi. Şüpheliler hakkında ' kanununa muhalefet' suçundan işlem yapıldı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.06.2020 Güncelleme Tarihi: 19.06.2020
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YUNANİSTAN'A KAÇIRACAKLARDI! HEPSİ DENİZE DÖKÜLDÜ

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'a kaçak midye götürüleceği ihbarı üzerine bir kamyoneti Meriç Nehri set boyu mevkiinde durdurdu. Araçta yapılan aramada 58 çuval içinde yasa dışı yollarla Yunanistan'a götürülmeye çalışılan 1 ton kaçak midye ele geçirildi.

DENİZE DÖKÜLDÜ

Midyelere el konulurken, araçtaki 3 şüpheli gözaltına alındı. Canlı oldukları belirlenen midyeler, teslim edildikleri Enez ve Orman Müdürlüğü ekiplerince Enez sahilinde denize döküldü.

YASAL İŞLEM YAPILDI

Şüpheliler ise ifadelerinin ardından haklarında ' kanununa muhalefet' suçundan işlem yapılarak, serbest bırakıldı.

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