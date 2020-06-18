Koronavirüs tedavisinde ilk sırada! Peygamber Süpürgesi yetiştiriciliği için çalışmalar başladı

Koronavirüs salgınına karşı dünya genelinde çalışmalar devam ederken, halk arasında 'Peygamber Süpürgesi' olarak bilinen Artemisia Annua bitkisi, antiviral etkileriyle gündeme geliyor. Birçok virüse karşı etkili olan bitkinin Kaz Dağları'nda adapte edilmesi için çalışmalara başlandı. Sağlık, turizm ve tarım bölümleri de bulunan proje ile kırsal mahallelerde ekonominin canlandırılması hedeflenirken, sağlık turizmi ile de bölgeye hareket sağlanması hedefleniyor.



'EKSTRELERİ HAZIRLANIP, HALKIMIZA SUNULACAK'



Balıkesir Üniversitesi'nden emekli Prof. Dr. Gülendam Tümen, "Etken madde yüzdesi istenilen standartla geliştirilmiş tohumlar, Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Araştırma merkezine getirtilerek, fideleri oluşturulmuş olan Artemisia Annua fideleri adaptasyon çalışması için Kaz Dağları'na dikilmiştir. Yapılan araştırmalarda, Artemisia Annua, Kovid-19'un en önemli tedavi ilaçlarından biri olarak gösterilmekte. Bugün Çin, Malezya, Endonezya, Madagaskar gibi ülkelerin vazgeçilmez Kovid-19 tedavisinde kullanılan ilacı şimdi ülkemizde üretilmek üzere ilk adım atıldı. Bitki gelişimini tamamladıktan sonra ekstraksiyon yöntemiyle ekstreleri hazırlanıp, halkımızın kullanımına sunulacaktır" dedi.





'ADAPTASYON ÇALIŞMASINA BAŞLIYORUZ'



Ar-Ge firması sahibi Faruk Durukan, "Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü'nden temin edilen, 'Artemisia Annua' dediğimiz sıtmada kullanılan, daha önce de çeşitli virüsler üzerinde çalışma yapılmış olan bir bitki. Biz bunları şu an Kaz Dağları Bilim Köyü'nde dikerek, adaptasyon çalışmasına başlıyoruz. Çalışmamızın bundan sonraki kısmında bitkilerin etken maddelerine bakarak, ilaç çalışmalarına devam edeceğiz. Bölgemiz, ülkemiz ve dünyamız için hayırlı olsun" diye konuştu.



'YÖRE HALKINA EK GELİR'



Artemisia Annua'nın antiviral etkilerine dikkat çeken eczacı Filiz Özler ise, "Kaz Dağları Bilim ve Sağlıklı Yaşam Köyü'nde, Artemisia Annua isimli bitkinin Kaz Dağları'ndaki adaptasyon çalışmasını başlattık. Bu bitkinin antiviral aktivitesi çok yüksek. Yani virüsler üzerinde çok etkili. Bundan elde edilen ekstrenin sağlıkta çok büyük etkileri olacağını düşünmekteyim. Ben burada gönüllü olarak çalışıyorum. Aynı zamanda bu bitkinin tarımıyla yöre halkına da gelir sağlanmış olacak. Umarım çalışmalar yararlı olur" dedi.



'SAĞLIK TURİZMİ İÇİN ÖNEMLİ'

Projenin turizm kısmında çalışmalara gönüllü olarak katkı veren Doğa Fidan da, bölgedeki tıbbi bitki üretiminin artırılmasıyla, Kaz Dağları'ndaki sağlık turizmine katkı sağlamayı hedeflediklerini söyledi. Kaz Dağları'nın dünyada sayılı ekosistemler arasında bulunduğunu belirten Fidan, şöyle konuştu:



"Deniz turizminin yanında burada en önemli nokta Kaz Dağları'na hiçbir zarar verilmeden turizme kazandırabilmek. Ülkemizde yeni gelişmekte olan ekoturizm ve sağlık turizmine bu çalışmanın büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum. Projede gönüllü olarak yer alıyorum. Amacımız hem bilime hem de yöre halkına ve ilerleyen günlerde de virüsten kurtulmamızın ardından turizme katkı sağlamak."