18 Haziran 2020, Perşembe
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İstanbul'da şiddetli yağış! Sürücüler çareyi üst geçit altlarına saklanmakta buldu!

'da bazı bölgelerde etkili oldu. -Samandıra Bağlantı Yolu'nu kullanan bazı otomobil ve motosikletler yağıştan ve dolu riskinden korunmak için üst geçidin altına sığındı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.06.2020
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SÜRÜCÜLER ÇAREYİ ÜST GEÇİT ALTLARINA SAKLANMAKTA BULDU!

'den yapılan uyarıların ardından 'un bazı bölgelerinde etkili olmaya başladı. Sabah saatlerinde 'da etkili olan yağış vatandaşlara ve sürücülere zor anlar yaşattı.

Kartal-Samandıra Bağlantı Yolu'nda seyir halinde olan otomobil ve motosikletler yağıştan korunmak bir üst geçidin altına sığındı. Olası dolu riskine karşı otomobilini battaniyeyle korumaya çalışanlar da vardı.

"KAÇACAK YER BULAMADIK"

Üst geçidin altında bekleyen Osman Ardıç, "Doluya karşı önlem aldım. Anında yakaladı. Kaçacak bir yer bulamadık. Mecbur buraya sığındık. Bir taraftan da battaniye ile korumaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

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