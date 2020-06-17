17 Haziran 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Van’da otlu peynir dolu bidondan 33 kilo eroin çıktı

Van’da otlu peynir dolu bidondan 33 kilo eroin çıktı

ilçesinde polis tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, otlu dolu içerisinde zulalanmış 33 kilo 320 gram ele geçirildi. Elde edilen ile ilgili olarak C.T. isimli şüpheli gözaltına alındı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.06.2020 Güncelleme Tarihi: 17.06.2020
ABONE OL
BİDONDAN ZEHİR ÇIKTI!

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince ilçesinde faaliyet gösteren bir kargo şubesinde arama yapıldığı belirtildi.

33 KİLO EROİN

Narkotik madde arama köpeği Zeyna'nın da katıldığı detaylı aramada, 3 adet plastik içerisinde bulunan otlu peynirin arasına zulalanmış 25 paket halinde toplam 33 kilo 320 gram maddesi ele geçirildi. Elde edilen ile ilgili olarak C.T. isimli şüpheli gözaltına alındı.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA