Van’da otlu peynir dolu bidondan 33 kilo eroin çıktı
İpekyolu ilçesinde polis tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, otlu peynir dolu bidon içerisinde zulalanmış 33 kilo 320 gram eroin ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak C.T. isimli şüpheli gözaltına alındı.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince İpekyolu ilçesinde faaliyet gösteren bir kargo şubesinde arama yapıldığı belirtildi.
33 KİLO EROİN
Narkotik madde arama köpeği Zeyna'nın da katıldığı detaylı aramada, 3 adet plastik bidon içerisinde bulunan otlu peynirin arasına zulalanmış 25 paket halinde toplam 33 kilo 320 gram eroin maddesi ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak C.T. isimli şüpheli gözaltına alındı.
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