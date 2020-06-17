Van’da otlu peynir dolu bidondan 33 kilo eroin çıktı

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince İpekyolu ilçesinde faaliyet gösteren bir kargo şubesinde arama yapıldığı belirtildi.

33 KİLO EROİN

Narkotik madde arama köpeği Zeyna'nın da katıldığı detaylı aramada, 3 adet plastik bidon içerisinde bulunan otlu peynirin arasına zulalanmış 25 paket halinde toplam 33 kilo 320 gram eroin maddesi ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak C.T. isimli şüpheli gözaltına alındı.