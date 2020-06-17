17 Haziran 2020, Çarşamba
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Son dakika: 5 asırlık Ku'ran-ı Kerim İngiltere'de ortaya çıktı! Savcılık, Birleşik Krallık'tan geri istiyor...

Son dakika haberi... Hattat tarafından yazılan, Sultan ikinci Abdülhamit’e ait 5 asırlık el yazması Kur’an-ı Kerim, Son dakika haberi.. ’de bir müzayede salonunda satışa sunuldu. Eser sahibi, Kuran-ı Kerim’in kendisinden yıllar önce gasp edildiğini belirtip, şikâyetçi oldu. Savcılık, yetkili adli makamlarına yazı yazarak, ‘’ kapsamında tarihi eseri geri istiyor.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.06.2020 Güncelleme Tarihi: 17.06.2020
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5 ASIRLIK KUR'AN-I KERİM İNGİLTERE'DE ORTAYA ÇIKTI

1495 ile 1538 yılları arasında yaşayan hattat tarafından kaleme alınan el yazması Kur'an-ı Kerim, Sultan ikinci Abdülhamit'in koleksiyonun aitti. Sultan'dan kalma Kur'an, varislerden 'a kaldı. Çır, tarihi eseri 'daki dükkânında muhafaza ediyordu.

YARIM ASIRLIK KUR'AN-I KERİM GASP EDİLMİŞ
Ekrem Çır, 24 Şubat 2015 günü iki maskeli soyguncu tarafından gasp edildi. Gaspçılardan biri dükkâna girerken maskesini takmadan hemen önce içtiği sigarayı kapının önüne fırlattı. Çır, olayla ilgili şikayetçi olurken gaspçıya ait olan sigara izmaritinden DNA profili tespit edildi. Gözaltına alınan Nurettin G., suçunu itiraf ederek kuranı kerimi başka bir şahsa sattığını itiraf etti. Nurettin G., gasp suçundan yargılanırken, Ekrem Çır, tarihi Kuran'ın geçtiğimiz aylarda Christie's Müzayede firması tarafından 'nin şehrinde, 'Art of the Islamic Historical Artifacts's' isimli mezatta satışa sunulduğunu gördü.

BİRLEŞİK KRALLIĞA DURUM İHBAR EDİLDİ
Savcılığa gelerek durumu anlatan Çır'ın ifadesi ardından olayla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, Çır'ın bahse konu kuranı kerime ait görüntüleri incelenmek üzere dosyaya konuldu. Savcılık, üzerinden Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği platformu üzerinden Adli makamlarına durumu ihbar etti. İngiltere yetkililerince müzayedede satışa sunulan incelemeye alındı ve Türk makamlarına esere ait fotoğraf ve video görüntüleri gönderdi.

BİLİRKİŞİ RAPOR VERDİ
Görüntüler sonrası dosya, bilirkişi incelemesine sunuldu. Bilirkişi, görüntüler üzerinde inceleme yaptı. Ekrem Çır tarafından sunulan görsellerin bir sayfasında su lekesinin bulunduğu ve İngiltere'den gönderilen resimlerle birebir eşitlik gösterdiğini beyan eden bir rapor sundu.

SAVCILIK, ESERİ GERİ İSTİYOR
Savcılık, bilirkişi raporu sonrası Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 35. Maddesinde düzenlenen 'Kişilerin mülkiyet hakkı' kapsamında, eserin geri gönderilmesi için talepte bulundu. Savcı Sami Şahin tarafından kapsamında hazırlanan, adli yardımlaşma talep dilekçe, Birleşik Krallık yetkili adli makamlarına gönderildi.

(Dilek YAMAN/SABAH )

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